TYLKO U NAS. Józef Orzeł: Za złapanie Ziobry ktoś kiedyś będzie odpowiadał. Ta ekipa nie należy do zbioru odważnych misiów

Józef Orzeł / autor: Telewizja wPolsce24
Józef Orzeł / autor: Telewizja wPolsce24

Za złapanie Ziobry, być może tak jak kiedyś za złapanie Kamińskiego z Wąsikiem w Pałacu Prezydenckim ktoś kiedyś będzie odpowiadał. Więc po pierwsze ta ekipa nie należy do zbioru odważnych misiów, tylko wręcz przeciwnie” – powiedział prezes Klubu Ronina Józef Orzeł w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24. Gośćmi Jacka Karnowskiego byli również Aleksandra Rybińska, publicystka Telewizji wPolsce24, mec. Marek Markiewicz, publicysta oraz Piotr Semka, publicysta tygodnika „Do Rzeczy”.

Klub PiS złoży zawiadomienie do prokuratury dot. „ustawiania procesów sądowych przy przydziale sędziów i ławników” w sprawach b. wiceszefa MS i posła PiS Marcina Romanowskiego oraz dotacji dla Fundacji Profeto z Funduszu Sprawiedliwości.…

