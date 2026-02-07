Jak spacyfikować w oczach opinii publicznej protesty rolników, nad którymi ciąży dziś widmo masowych bankructw? Jak złamać społeczną solidarność z nimi? Prof. Radosław Markiewicz przychodzi rządzącym z odsieczą i próbuje rolników zohydzić. „Czy ja chcę utrzymywać rolnika, płacić na jego emeryturę. Nikt mnie nigdy nie pytał” - powiedział dziś Markowski na kanale portalu naTemat. W tonie marksistowskiej walki klas wezwał inne grupy zawodowe, by przeciwstawiły się rolnikom. Czy Markowski, który ma przecież tytuł profesorski, jest w stanie pojąć termin bezpieczeństwa żywnościowego Polski?
Protestujący od kilku lat rolnicy są dla rządzących elit lewicowo-liberalnych dużym problemem. Domagają się nie tylko racjonalnej polityki, która nie będzie niszczyć produkcji rolnej w UE, ale uświadamiają społeczeństwu, że stoi nad przepaścią. Uzależnienie się od dostaw żywności spoza kontynentu jest niezwykle niebezpieczne, jeszcze bardziej niż uzależnienie się od dostaw gazu z Rosji. Ten głos nie podoba się środowiskom lewicowo-liberalnym, które coraz mocniej rolników atakują. Robi to po m.in. prof. Radosław Markowski.
Ja uważam, że należałoby rozpocząć ruch sprzeciwu wobec niesłusznej eksploatacji reszty społeczeństwa przez rolników
— powiedział prof. Radosław Markowski rozmowie z Jackiem Pałasińskim na kanale naTemt.
Kiedy, gdzie, kto mnie pytał, czy ja chcę utrzymywać rolnika, prawda, płacić na jego emeryturę. Nikt mnie nigdy nie pytał. I o ile ja się mogłem godzić, jakżeśmy wychodzili z komunizmu i było wówczas rolników bodajże 29 procent i byli rzeczywiście biedni, to ta rzeczywistość w ogóle zniknęła. Ma pan słuszną słuszną rację, jak to się mówi, że pyta mnie pan, dlaczego światli politycy nie widzą tego problemu, bo oni stawiają na rolników
— oświadczył Markowski.
Skłócanie i zohydzanie
Markowski nie ograniczył się jednak do zaatakowania rolników. Wezwał inne grupy zawodowe by podjęły wysiłek deprecjonowania rolników.
Trzeba uświadamiać naszym nauczycielom i to związki zawodowe nauczycieli powinny wystąpić z tym, rozwalić to, po prostu. Tego się nie da obronić
— stwierdził Markowski, któremu przytaknął Pałasińki.
Nauczyciele są tą branżą, że zarabiają… bida z nędzą
— dodał Jacek Pałasiński.
Nie tylko, to też ciężko pracujący taksówkarze, różni dostawcy, różni ludzie ciężkiej pracy z niewiadomych powodów utrzymują jedną z najbogatszych grup zawodowych w Polsce. Po prostu
— powiedział Markowski na kanale portalu naTemat.
Kogo łechta Markowski?
Mógłby ktoś pomyśleć, że to tylko kolejny wybryk Markowskiego, który stara się jakoś zaistnieć w mediach. Nie tak dawno wyjątkowo podle obrażał przecież prezydenta i głosujących na niego Polaków. Okazuje się jednak, że Markowski realizuje misję zohydzania rolników w oczach opinii publicznej. Przed tygodniem na antenie TVP Info w likwidacji wypowiedział się w podobnym tonie.
My jesteśmy tu, gdzie jesteśmy i obawiam się, że niestety jesteśmy skazani głównie wcale nie ze względu na politykę wewnętrzną. Ona też mnie drażni to takie łechtanie ciągłe rolników całkowicie nieproduktywnej grupy, bardzo bogatej w tej chwili w Polsce, która stanowi 9 proc. siły roboczej
— powiedział w TVP Info w likwidacji Markowski. Pytanie jaką produktywność jest w stanie zaprezentować prof. Markowski?
Podsumowanie
Rolnicy są dziś jedną z najbardziej poszkodowanych decyzjami rządu Donalda Tuska grupą zawodową i społeczną. Umowa z krajami Mercosur w krótkim czasie spowoduje niemal całkowitą nieopłacalność produkcji rolnej w Polsce, która według ekonomistów obniży się nawet o 40 proc. Od wielu lat rolnicy protestują przeciwko unijnej polityce, która spycha ich na margines i prowadzi do wygaszenia produkcji rolnej poprzez narzucanie kolejne obostrzeń. Nie jest to grupa zawodowa, na której głosy mogą liczyć unijne elity, także te w Polsce. W tej sytuacji Markowski chce zburzyć społeczną solidarność z rolnikami i próbuje ich zohydzić. To klasyczny przykład marksistowskiej walki klas.
