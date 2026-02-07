„Punktem formuły ówczesnego obalenia rządu Jana Olszewskiego, była realizowana przeze mnie funkcja ujawnienia agentury sowieckiej wśród posłów i w Senacie. Także w formacji ówczesnego szefa całej Polski, czyli Lecha Wałęsy” - powiedział były szef MON Antoni Macierewicz w programie „Raport” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do wydarzeń szerzej znanych, jako „Nocna Zmiana”.
„Nocna Zmiana” i obalenie rządu Jana Olszewskiego. Jak pan to dziś wspomina?
Patrzyłem z zespołu tych, którzy tworzyli rząd razem z Janem Olszewskim. Byłem punktem odniesienia ataku, który wówczas był realizowany
— wyjaśnił wiceprezes PiS.
Mieliśmy świadomość, że będzie się decydować, czyja będzie Polska. Nawet więcej, czy będzie Polska?
— dodał.
Czy to była noc porażki?
To była konsekwencja działania formuły, która została w 1989 roku zrealizowana. Porozumienia, które miało na celu doprowadzić do zmiany politycznej, a stało się w istocie narzędziem przejęcia przez aparat komunistyczny, przede wszystkim finansowej władzy. Stworzeniem nowej struktury gospodarczo-politycznej, w której dominują ludzie pochodzący z aparatu politycznego
— powiedział były szef MON.
Konsekwencje odczuwamy do dziś
Przeżywamy teraz dalszą konsekwencję tamtego wydarzenia
— kontynuował polityk.
Czego bali się ci, którzy obalali rząd Olszewskiego?
Od początku mieli taki sam pogląd. Kierunek Donalda Tuska był zawsze taki sam. Proniemiecki, ale i prorosyjski
— wytłumaczył Macierewicz.
Czarzasty atakuje Trumpa
Czemu służy atak Włodzimierza Czarzastego na Donalda Trumpa?
Z mojego punktu widzenia, ma to doprowadzić do zerwania stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. To jest jego główne działanie i uzależnienie Polski od Niemiec, ale przede wszystkim od Rosji, ponieważ to jest jego główny sojusznik
— wyjaśnił.
Czarzasty zadeklarował działanie Tuska i obecnego rządu
— dodał.
Co oznacza reakcja Thoma Rose?
Oznacza to, że deklaracja zerwania stosunków nie będzie przez USA tolerowana […] Nie powiedział nic przeciwko Polsce. Powiedział, że nie będzie się zgadzać z atakim politykiem, który atakuje USA i prezydenta Trumpa
— powiedział były szef MON.
Prezydent chce wyjaśnić powiązania Czarzastego z Rosją
Prezydent Karol Nawrocki zwołał posiedzenie BBN na 11 lutego. Mają na niej zostać wyjaśnione powiązania Czarzastego z Rosjanami. W odpowiedzi Czarzasty zaatakował głowę państwa oczekując wyjaśnienia przeszłości prezydenta Nawrockiego.
Przed agresją na USA przez cały czas była agresja na prezydenta Nawrockiego ze strony Czarzastego. Teraz podnosi tę kwestię, żeby doprowadzić do ograniczenia lub wprowadzenia równoległej agresji ze swojej strony w kierunku prezydenta Nawrockiego
— wyjaśnił wiceprezes PiS.
Materiał związany z działaniami Czarzastego razem z ludźmi reprezentującymi Rosję i rosyjskie działania służb specjalnych, jest bardzo duży. Nie mam wątpliwości, że zostanie przekazany przez pana Prezydenta. Wreszcie do społeczeństwa to dotrze
— skonkludował.
