„Projekt Prezydenta Karola Nawrockiego chyba przeczytali w Brukseli” - zauważył prezydencki minister Karol Rabenda, publikując doniesienia dotyczące planów Komisji Europejskiej związanych z rekomendacją dotyczącą obniżenia cen energii.
Doszło do wycieku projektu zalecenia Komisji Europejskiej, które zakłada wezwanie państw do pilnego wykorzystania istniejących możliwości dyrektywy o opodatkowaniu energii w celu radykalnego obniżenia obciążeń podatkowych na prąd.
Prezydencki projekt
Sprawę skomentował w mediach społecznościowych Karol Rabenda, minister w Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego.
Projekt Prezydenta Karola Nawrockiego chyba przeczytali w Brukseli
— napisał.
„Rozwiązania podatkowo-finansowe zaproponowane w rekomendacji są łudząco podobne do… projektu ustawy napisanego w Kancelarii Prezydenta RP.”
— wskazał, cytując fragment tekst portalu ZielonaGospodarka.pl
„Główne rekomendacje z przecieku to obniżenie VAT na energię elektryczną (do minimum dopuszczalnego prawem UE), redukcja lub wyzerowanie akcyzy na prąd – zwłaszcza dla przemysłu energochłonnego, przeniesienie większości opłat nieenergetycznych (np. na OZE, efektywność, za dostęp do sieci) z rachunków za prąd na ogólny budżet państwa”
— zaznaczył, przywołując inny fragment.
Adrian Siwek/X/ZielonaGospodarka.pl
