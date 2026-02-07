Brukselski pomysł na obniżenie cen energii bliźniaczo podobny do rozwiązań prezydenta. Rabenda: Chyba przeczytali w Brukseli

Karol Rabenda zwrócił uwagę na podobieństwo pomysłu KE do projektu prezydenta Nawrockiego. / autor: prezydent.pl
Projekt Prezydenta Karola Nawrockiego chyba przeczytali w Brukseli” - zauważył prezydencki minister Karol Rabenda, publikując doniesienia dotyczące planów Komisji Europejskiej związanych z rekomendacją dotyczącą obniżenia cen energii.

Doszło do wycieku projektu zalecenia Komisji Europejskiej, które zakłada wezwanie państw do pilnego wykorzystania istniejących możliwości dyrektywy o opodatkowaniu energii w celu radykalnego obniżenia obciążeń podatkowych na prąd.

Prezydencki projekt

Sprawę skomentował w mediach społecznościowych Karol Rabenda, minister w Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego.

Projekt Prezydenta Karola Nawrockiego chyba przeczytali w Brukseli

— napisał.

Rozwiązania podatkowo-finansowe zaproponowane w rekomendacji są łudząco podobne do… projektu ustawy napisanego w Kancelarii Prezydenta RP.”

— wskazał, cytując fragment tekst portalu ZielonaGospodarka.pl

Główne rekomendacje z przecieku to obniżenie VAT na energię elektryczną (do minimum dopuszczalnego prawem UE), redukcja lub wyzerowanie akcyzy na prąd – zwłaszcza dla przemysłu energochłonnego, przeniesienie większości opłat nieenergetycznych (np. na OZE, efektywność, za dostęp do sieci) z rachunków za prąd na ogólny budżet państwa”

— zaznaczył, przywołując inny fragment.

