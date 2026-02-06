Skandaliczna gra "kasty". Skazana za zabicie noworodka wyszła na wolność! SN w składzie wydającym wyrok dopatrzył się "neo-sędzi"

Temida - zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Magdalena P., która w 2024 roku została prawomocnie skazana na 10 lat więzienia za zabójstwo swojego nowo narodzonego dziecka, wyszła na wolność! Wszystko przez to, że Sąd Najwyższy uchylił wyrok z politycznego powodu - wskazano, że w sprawie orzekała tzw. neo-sędzia, czyli sędzia powołana przez obecną KRS, której nie uznają aktualne władze. „Dramat” - krótko skomentował sytuację mec. Bartosz Lewandowski.

Gierki polityczne przedstawicieli koalicji Donalda Tuska i części środowiska sędziowskiego, polegające na nieuznawaniu części sędziów, których to nazywają neo-sędziami, prowadzą do realnych szkód społecznych. Właśnie jest tego kolejny przykład - sędziowie z Sądu Najwyższego podjęli skandaliczną decyzję, uchylając oba wyroki wobec Magdaleny P. i przekazując sprawę Sądowi Okręgowemu w Zamościu do ponownego rozpoznania tylko dlatego, że dopatrzyli się w wydawaniu tych wyroków udziału tzw. neo-sędzi. O sprawie poinformował portal Gazeta.pl.

Powodem uchylenia wyroku w tej sprawie jest orzekanie przez Sąd Okręgowy w Zamościu z udziałem sędzi, która postanowieniem Prezydenta RP z dnia 13 marca 2023 r., została powołana na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Zamościu (odebranie nominacji miało miejsce w dniu 22 marca 2023 r.), co nastąpiło na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy nowelizującej

— podkreślono w uzasadnieniu Sądu Najwyższego. Warto zaznaczyć, że sędzia sprawozdawcą w tej sprawie był sędzia Jacek Błaszczyk. Przyczyniał się do chaosu w sądownictwie, trzy lata temu podpisując oświadczenie, którego sens był taki, że nie chce orzekać z tzw. neo-sędziami, czyli tymi powołanymi przez obecną KRS.

Magdalena P. na wolności

Konsekwencje skandalicznej postawy części sędziów niestety uderzają w społeczeństwo - 22 stycznia Sąd Najwyższy zdecydował się o zastosowaniu wobec Magdaleny P. dozoru policyjnego z obowiązkiem jej stawiennictwa raz w tygodniu w jednostce policji. Magdalena P. ma zakaz opuszczania kraju. Portal Gazeta.pl ustalił, że kobieta faktycznie wyszła na wolność.

Dramat

— ocenił całą sytuację mec. Bartosz Lewandowski.

Sprawa Magdaleny P.

Do całej tragedii doszło w październiku 2021 roku. wówczas do szpitala w Krasnymstawie trafiła 27-letnia Magdalena P. Kobieta krwawiła i skarżyła się na bóle podbrzusza. Okazało się, że w domu kobiety odnaleziono ciało noworodka w lnianej torbie. Sekcja zwłok wykazała, że urodzone w 33.tygodniu ciąży dziecko mogłoby przeżyć przy odpowiedniej opiece w szpitalu. Biegli ustalili, że kobieta zażyła środki odurzające i wczesnoporonne. W lipcu 2024 została skazana przez Sąd Okręgowy w Zamościu na 10 lat i miesiąc pozbawienia wolności za zabójstwo i posiadanie narkotyków. Ten wyrok został utrzymany w apelacji.

tkwl/X/gazeta.pl

