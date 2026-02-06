Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/752569-ziobro-zadzwonil-pod-numer-z-listu-gonczego-linia-jest-zajeta

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.