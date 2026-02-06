Ten jeden telefon pokazał pełny absurd sytuacji, związany z listem gończym za byłym ministrem sprawiedliwości. Otóż Zbigniew Ziobro (przebywający - jak powszechnie wiadomo - na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl) w programie na żywo w TV Republika zadzwonił pod podany w nim numer. Jaki był efekt?
List gończy za Ziobrą
Przypomnijmy, najpierw była decyzja sądu o areszcie. Teraz prokurator wydał postanowienie o poszukiwaniu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry listem gończym. Opublikowała go na swojej stronie Komenda Stołeczna Policji.
Policjanci Komendy Stołecznej Policji, na podstawie listu gończego wydanego przez Prokuraturę Krajową poszukują Zbigniewa Tadeusza Ziobro. Mężczyzna ukrywa się przed organami ścigania. Jeśli znasz miejsce pobytu tej osoby skontaktuj się z policjantami z Komendy Stołecznej Policji, tel. 47 72 37 657, numerem alarmowym 112 lub z najbliższą jednostką Policji
— podano w komunikacie policji.
CZYTAJ WIĘCEJ: Polityczne igrzyska! Prokuratura Żurka wydała list gończy za Zbigniewem Ziobrą. „Mężczyzna ukrywa się przed organami ścigania”
To dopiero absurd
Mało tego, chętnie ów list gończy publikowali w sieci politycy KO, włącznie z rzecznikiem rządu Adamem Szłapką.
List gończy prokurator MOŻE (nie musi) wydać jeśli nie wie gdzie przebywa dana osoba poszukiwana w Polsce, a istnieje konieczność jej ujęcia i rozpowszechnienia wizerunku. To Prokuratura nie ma wiedzy o tym, że Zbigniew Ziobro nie przebywa w Polsce? Bo przecież niemożliwe jest, aby wydanie tego listu gończego służyło tylko i wyłącznie możliwości pochwalenia się tym faktem przez rzecznika rządu, który nie za bardzo radzi sobie z problemami codziennymi Polaków i w sumie nic sensownego nie komunikuje…
— punktował ministra w serwisie X mec. Bartosz Lewandowski - pełnomocnik Zbigniewa Ziobry.
Ziobro zadzwonił pod numer z listu gończego
Powszechnie wiadomo, że Zbigniew Ziobro… przebywa na Węgrzech, gdzie w grudniu ub.r. uzyskał azyl międzynarodowy. Dlatego - w obliczu absurdalności tej sytuacji - poseł PiS Jan Kanthak, goszczący wieczorem w TV Republika, wyszedł z ciekawą propozycją.
Podobno w liście gończym jest podany numer telefonu. Sugeruję państwu, żeby informować organy ścigania, zgodnie z prawdą, dzwonić i informować, że Zbigniew Ziobro znajduje się w Budapeszcie. Każdy spełni swój obywatelski obowiązek, poinformuje organy ścigania, gdzie przebywa Zbigniew Ziobro
— mówił z przekąsem.
Wkrótce i sam Zbigniew Ziobro - w trakcie programu na żywo w tej samej stacji, w trakcie łączenia - podjął próbę dodzwonienia się pod podany numer. Właśnie, próbę.
„Dodzwoniliście się Państwo do jednostki Policji. Proszę czekać na połączenie. Przepraszamy, w chwili obecnej linia jest zajęta”
— padło z głośnika telefonu, gdy były minister wykonywał połączenie.
Dzwonią w sprawie Ziobry. Z całej Polski dzwonią ludzie w sprawie poszukiwanego listem gończym
— zażartował sobie Zbigniew Ziobro.
Warunkiem zastosowania listu gończego jest również stwierdzenie, że organa nie znają miejsca pobytu osoby poszukiwanej. To literalnie wynika z zapisów Kodeksu postępowania karnego. A mój pobyt znają, nawet precyzyjny, ponieważ jest w aktach spraw przesłanych przez moich adwokatów. To pokazuje kompromitację tych ludzi
— wypunktował w TV Republika.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/752569-ziobro-zadzwonil-pod-numer-z-listu-gonczego-linia-jest-zajeta
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.