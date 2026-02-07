Mazur zaczepia KRS. Pawełczyk-Woicka: "Minister ordynarnie kłamie i manipuluje! Liczba podanych orzeczeń to bajkopisarstwo"

Wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur, w miniaturze riposta przewodniczącej KRS w serwisie X / autor: Fratria/X

Przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa zdecydowała się mocno zareagować na wpis wiceministra sprawiedliwości. „Szanowni Państwo! Minister ordynarnie kłamie i manipuluje! Liczba podanych orzeczeń to bajkopisarstwo” - napisał w serwisie X sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka.

Mazur pisze o „liczbie na dziś”

Wiceminister Dariusz Mazur opublikował w serwisie X wpis dot. sędziów „odesłanych na emeryturę przez neo-KRS”. Najwyraźniej w ten sposób próbował „wypromować” tzw. ustawę praworządnościową, forsowaną przez jego szefa - Waldemara Żurka.

Liczba na dziś: 633 000. Tyle spraw załatwiłoby 145 sędziów odesłanych na emeryturę przez neo-KRS w ciągu 8 lat. Ci sędziowie - prawidłowo powołani, których niezależności nikt nie kwestionuje - chcieli dalej pracować dla Państwa Polskiego, dalej orzekać. Dlatego procedujemy ustawę, która pozwoli im na powrót ze stanu spoczynku

— napisał Mazur.

Proszę nie kłamać!”

Na ten wpis zareagowała przewodnicząca KRS:

O ile wiem nadal pracują. Złożyli odwołania do SN. Więc to nie o nich chodzi. Chodzi o Panią Beatę Najjar, która wniosku nie złożyła, chodzi o sędziego z Konina, któremu SN nie uwzględnił odwołania i sędzia nie orzeka, ale pobiera wynagrodzenie sędziego w stanie czynnym i o innych. Proszę nie kłamać!

Sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka dodała kolejny wpis w odpowiedzi do wiceministra.

Szanowni Państwo! Minister ordynarnie kłamie i manipuluje! Liczba podanych orzeczeń to bajkopisarstwo. W l.2018 -2022 KRS prawomocnie nie wydał zgody na orzekanie po ukończeniu 65 r. ż. 34 sędziom, w latach 2022=2026 -43 sędziom. Jakim cudem minister wskazał, że do ukończenia 70 r. ż. mogli wydać ponad 600 tyś orzeczeń pozostaje tajemnicą

— zaznaczyła.

