Przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa zdecydowała się mocno zareagować na wpis wiceministra sprawiedliwości. „Szanowni Państwo! Minister ordynarnie kłamie i manipuluje! Liczba podanych orzeczeń to bajkopisarstwo” - napisał w serwisie X sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka.
Mazur pisze o „liczbie na dziś”
Wiceminister Dariusz Mazur opublikował w serwisie X wpis dot. sędziów „odesłanych na emeryturę przez neo-KRS”. Najwyraźniej w ten sposób próbował „wypromować” tzw. ustawę praworządnościową, forsowaną przez jego szefa - Waldemara Żurka.
Liczba na dziś: 633 000. Tyle spraw załatwiłoby 145 sędziów odesłanych na emeryturę przez neo-KRS w ciągu 8 lat. Ci sędziowie - prawidłowo powołani, których niezależności nikt nie kwestionuje - chcieli dalej pracować dla Państwa Polskiego, dalej orzekać. Dlatego procedujemy ustawę, która pozwoli im na powrót ze stanu spoczynku
— napisał Mazur.
„Proszę nie kłamać!”
Na ten wpis zareagowała przewodnicząca KRS:
O ile wiem nadal pracują. Złożyli odwołania do SN. Więc to nie o nich chodzi. Chodzi o Panią Beatę Najjar, która wniosku nie złożyła, chodzi o sędziego z Konina, któremu SN nie uwzględnił odwołania i sędzia nie orzeka, ale pobiera wynagrodzenie sędziego w stanie czynnym i o innych. Proszę nie kłamać!
Sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka dodała kolejny wpis w odpowiedzi do wiceministra.
Szanowni Państwo! Minister ordynarnie kłamie i manipuluje! Liczba podanych orzeczeń to bajkopisarstwo. W l.2018 -2022 KRS prawomocnie nie wydał zgody na orzekanie po ukończeniu 65 r. ż. 34 sędziom, w latach 2022=2026 -43 sędziom. Jakim cudem minister wskazał, że do ukończenia 70 r. ż. mogli wydać ponad 600 tyś orzeczeń pozostaje tajemnicą
— zaznaczyła.
