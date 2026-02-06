Władze Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wycofały zgodę na organizację zaplanowanych na jutro obrad regionalnych struktur Partii Razem w auli jednego z wydziałów. Uczelnia sprawdzi też, jak doszło do wydania pozwolenia na partyjne wydarzenie w jej budynku.
Rzeczniczka prasowa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) Małgorzata Rybczyńska przekazała dziś PAP, że organizatorzy wydarzenia przygotowywanego przez Partię Razem zostali najpierw telefonicznie, a następnie pisemnie poinformowani, iż uczelnia „odwołuje wcześniej wydaną zgodę na wynajem pomieszczenia na WNPiD”.
Plany Partii Razem
4 lutego Partia Razem wystosowała do różnych redakcji zaproszenie na organizowane w sobotnie popołudnie w Auli Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM „wydarzenie medialne” z udziałem m.in. współprzewodniczącego ugrupowania Adriana Zandberga.
Wydarzenie medialne otworzy obrady Walnego Zebrania Okręgu Wielkopolskiego
— napisano w zaproszeniu. Dodano, że część spotkania będzie zamknięta dla mediów.
PAP zapytała uczelnię i ugrupowanie o okoliczności wydania zgody na organizację partyjnego wydarzenia w budynku uniwersytetu.
Piotr Nowak z zarządu wielkopolskiego okręgu Partii Razem przekazał wczoraj PAP, że działacze pytali o wynajem sali wiele podmiotów w Poznaniu, w tym m.in. Międzynarodowe Targi Poznańskie, Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji czy Polską Akademię Nauk.
Ofertę UAM wybraliśmy ze względu na odpowiadające nam warunki najmu
— wskazał.
Dodał, że uczelnianą salę partia wynajęła na zasadach komercyjnych, zgodnie z cennikiem UAM.
W tym wypadku cena za wynajem Auli WNPiD UAM to 200 zł netto/h, łączny koszt wynajmu to 1230 zł brutto za 5 godzin
— podał Nowak.
To pierwsza sytuacja, kiedy wynajmujemy salę od UAM lub innej uczelni w Poznaniu
— wskazał działacz. Podkreślił przy tym, że „sobotnie spotkanie ma charakter spotkania zamkniętego, z wyłączeniem pierwszej części, która potrwa ok. 30 minut i do której uczestniczenia zaproszono wyłącznie dziennikarzy”.
Organizowane w sobotę spotkanie służy do realizacji obowiązków statutowych partii Razem, nie jest spotkaniem z wyborcami ani sympatykami tej partii. Podczas naszej obecności ukryte zostaną wszystkie loga UAM
— zapewnił Nowak.
Reakcja UAM
Dziś w odpowiedzi na pytania PAP, rzeczniczka prasowa uczelni Małgorzata Rybczyńska napisała, że „rektorka UAM nigdy nie wyrażała i nie wyraża zgody na spotkania partii politycznych w przestrzeniach uniwersyteckich”.
Dopuszczalne są jedynie debaty, wykłady i spotkania z politykami różnych opcji organizowane przez UAM i zapewniające równy dostęp wszystkim uczestnikom sceny politycznej. Jeśli stało się inaczej, stało się to poza wiedzą rektorki UAM i będzie przedmiotem wewnętrznego wyjaśnienia
— zaznaczyła rzeczniczka.
Dziś Amadeusz Smirnow z zarządu Okręgu Wielkopolska Partii Razem poinformował PAP, że planowane na sobotę wydarzenie przeniesiono do jednej z sal konferencyjnych na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
tkwl/PAP
