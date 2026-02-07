Stanisław Żaryn, prezes Fundacji Instytut Bezpieczeństwa Narodowego, na platformie X odniósł się do sprawy sporu marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego z obecną administracją Stanów Zjednoczonych. „Ton i treść ostatnich wpisów Ambasadora USA w Polsce nie podoba mi się i nie napawa satysfakcją. Niektóre decyzje i słowa Prezydenta USA budzą wątpliwości, o czym wiele razy pisałem. Jednak prawdziwym problemem dla Polski i Polaków jest dziś stała, celowa i systematyczna antyamerykańska działalność koalicji rządzącej” - ocenił Żaryn.
Stanisław Żaryn analizował całą sytuację dotyczącą antyamerykańskiej działalności obecnie rządzących.
Jednym z jej przejawów - JEDNYM - były zaczepne i obraźliwe słowa Marszałka Czarzastego, po których KAŻDY ambasador USA musiałby w jakiś sposób zareagować. To oczywistość, powstaje więc pytanie dlaczego takie słowa pod adresem Prezydenta USA padły na oficjalnej konferencji Marszałka Sejmu RP?
— napisał prezes Fundacji Instytut Bezpieczeństwa Narodowego.
Problem jest poważny, bowiem wielokrotnie Premier Tusk, Minister Sikorski, Marszałek Czarzasty i wielu innych polityków obecnej władzy wypowiadało się w sposób konfrontacyjny wobec Prezydenta USA. To nie są jednostkowe sprawy, a przemyślana celowa działalność, która ma prowadzić do konfrontacji Polski i USA. Konfrontacji szokującej i szkodliwej dla nas
— podkreślił Żaryn.
Ten antyTrumpowski nurt w sposób celowy prowadzony jest w Europie Zachodniej, która z jednej strony chce walczyć z Trumpem, a z drugiej… liczy na unormowanie relacji z Rosją. Rosja z kolei coraz mocniej rozpędza swoje imperialne zapędy i możliwości. W Polsce to się nie przebija, ale coraz częściej media zachodnie cytują ekspertów z administracji państw NATO, którzy mówią, że Rosja może zaatakować NATO już w przeciągu kilku miesięcy (!). Jednocześnie USA – co jest oczywiste dla każdego – jest jedynym państwem NATO, którego Rosja realnie się obawia. Europa w tym starciu, bez USA, nie liczy się w zakresie prewencyjnego odstraszania. To jest oczywistość, nawet arsenał nuklearny państw europejskich nie jest w Moskwie traktowany tak poważnie jak amerykańskie gwarancje i potencjał. Dla krajów wschodniej flanki relacje z USA są więc kluczowe i krytyczne, skoro wszyscy coraz mocniej odczuwają nadchodzące widmo poważnej konfrontacji między Rosją i NATO
— zaznaczył prezes Fundacji Instytut Bezpieczeństwa Narodowego.
„To dla Rosji ogromny prezent”
W tej sytuacji Rząd RP utrzymujący antyamerykański kurs, prowokujący Prezydenta USA, wspierający bezsensowne zacietrzewienie przeciwko amerykańskiej administracji, utrzymujący nieefektywnego przedstawiciela RP w USA, wysyłający sygnały, że bardziej cenimy gwarancje sojusznicze europejskich partnerów, szkodzi Polsce. I to w sposób dramatyczny, bowiem stawką w tej sprawie będzie bezpieczeństwo Polski. Tworzenie na siłę napięć między USA a Polską może doprowadzić do realnego osłabienia poziomu bezpieczeństwa RP. To dla Rosji ogromny prezent, a może i sygnał, że warto spróbować. Dla Polski więc to krytyczne zagrożenia
— ocenił Żaryn.
Z Prezydentem Trumpem trzeba rozmawiać, przekonywać do naszych racji i naszej perspektywy zagrożeń ze strony Rosji. Trzeba wskazywać punkty, działania i plany, które w naszej ocenie są ryzykowne, szkodliwe, czy nawet złe. Ale kolejne ataki personalne, inwektywy i insynuacje pod adresem najważniejszego sojusznika Polski powinny dziś przekreślać każdego polityka w RP. Liczę na to, że szybko powstanie Rząd RP, który to rozumie. Liczę na to, że Polacy to zrozumieją. Liczę na to, że żaden ambasador reprezentujący naszych sojuszników nie będzie w ten sposób sztorcował przedstawicieli państwa polskiego. Bo nie będzie musiał
— napisał prezes Fundacji Instytut Bezpieczeństwa Narodowego.
