Jaki wyrok zapadnie w procesie prof. Roszkowski vs. minister Barbara Nowacka? „W każdym uczciwym sądzie to powództwo nie może być oddalone. Nie da się w uczciwym postępowaniu oddalić tego powództwa. Mam nadzieję, że sąd po mowach końcowych jednak to zrozumie” - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl mec. Artur Wdowczyk. Adwokat nie kryje oburzenia tym, w jaki sposób został dziś potraktowany zeznający w charakterze świadka prof. Andrzej Nowak.
Sąd Okręgowy w Warszawie zajął się dziś pozwem prof. Wojciecha Roszkowskiego, który dotyczył skandalicznych słów Barbary Nowackiej z 2024 r. Szefowa MEN powiedziała na konwencji Platformy Obywatelskiej, że w podręczniku „Historia i Teraźniejszość”, którego autorem jest prof. Roszkowski, „kłamstwo było na każdej stronie podręcznika”. Jak się wyraziła, w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy uczono kłamstwa.
Prof. Roszkowski i jego pełnomocnik domagali się dziś, aby Nowacka udowodniła, że jest tak, jak stwierdziła. W charakterze świadka zeznawał dziś prof. Andrzej Nowak, którego mec. Artur Wdowczyk chciał zapytać o rzekome kłamstwa w podręczniku. Sędzia SO w Warszawie Magdalena Kubczak pytania jednak uchylała.
Uważam, że zachowanie było zupełnie niedopuszczalne. Po pierwsze muszę wiedzieć, dlaczego sąd uchyla pytania i na jakiej podstawie. Sąd nie był w stanie odpowiedzieć na to proste pytanie: Dlaczego uchylał to pytanie? Mam nieodparte wrażenie, że jednak w pewnym sensie sprzyjał pani Nowackiej, uchylając te pytanie i trudno to inaczej postrzegać
— mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl mec. Artur Wdowczyk, pełnomocnik prof. Wojciecha Roszkowskiego.
„Z takimi sędziami Polska nigdy nie będzie krajem praworządnym”
Sposób prowadzenia rozprawy przez sędzię Kubczak ocenił prof. Andrzej Nowak. Stwierdził, że nie został dopuszczony do głosu. Mec. Wdowczyk bardzo źle ocenia zachowanie sądu.
Ten proces toczy się w gruncie rzeczy o bardzo prostą kwestię, to jest nic skomplikowanego. Moim zdaniem uchylanie prostych pytań nie miało żadnych podstaw. W pewnym momencie pani sędzia w końcu pozwoliła profesorowi Nowakowi powiedzieć to, co on chciał powiedzieć, ale to było po bardzo długiej i niepotrzebnej dyskusji. To jest niestety cecha wszystkich sędziów III RP i to musimy zmienić, ponieważ z takimi sędziami Polska nigdy nie będzie krajem praworządnym
— podkreśla nasz rozmówca. Adwokat wyjaśnia, czego dotyczyły jego pytanie skierowane do prof. Andrzeja Nowaka.
Moje pytania dotyczyły kwestii podstawowych. Czy prof. Roszkowski napisał nieprawdę? Wokół tego cała ta sprawa się toczy. Wszystko pytanie do tego się sprowadzały. Czy ktokolwiek stwierdził, że w książce zawarte jest choćby jedno kłamstwo, bo minister Nowacka powiedziała, że jest na każdej stronie, dlatego chciałem znaleźć choćby jedno kłamstwo
— wyjaśnia pełnomocnik prof. Roszkowskiego
Prof. Wojciech Roszkowski jest znanym i cenionym historykiem, człowiekiem poważnym, który ryzykując własnym zdrowiem i życiem pisał w czasach komuny książki pod pseudonimem Andrzej Albert. Wszyscy je czytaliśmy. Mówienie o kimś takim jak profesor Roszkowski, że na każdej stronie jego podręcznika „HIT” jest kłamstwo, jest po prostu oburzające
— ocenia adwokat.
Wyrok w marcu
Jakiego można spodziewać się w takiej sytuacji wyroku?
W każdym uczciwym sądzie to powództwo nie może być oddalone. Nie da się w uczciwym postępowaniu oddalić tego powództwa. Mam nadzieję, że sąd po mowach końcowych jednak to zrozumie
— mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl mec. Artur Wdowczyk.
Adwokat nie kryje swojego oburzenia z powodu tego, w jakie sposób został dziś potraktowany na sali rozpraw prof. Andrzej Nowak.
Powinniśmy się naprawdę zastanowić nad realnymi rozwiązaniami, nad rzeczywistymi postępowaniami dyscyplinarnymi wobec sędziów. Te postępowania wobec sędziów i prokuratorów powinny się toczyć poza ich środowiskiem
— podsumowuje nasz rozmówca.
