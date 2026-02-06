Nie ma zgody na demolowanie polskiego wymiaru sprawiedliwości. Sędzia Przemysław Radzik zamierza przedstawić zarzuty dyscyplinarne sędziom, którzy podejmują działania podważające status legalnych Rzeczników Dyscyplinarnych Sędziów Sądów Powszechnych. 8 grudnia 2025 r. Sąd Najwyższy jednoznacznie stwierdził, że jedynymi legalnymi RDSPP są sędziowie Piotr Schab, Przemysław Radzik i Michał Lasota. Wszystkie decyzje Adama Bodnara i Waldemara Żurka, którzy wyznaczają dublerów na te stanowiska, są zaś nieskuteczne.
Kolejni sędziowie będą musieli tłumaczyć się dyscyplinarnie z bezprawnych działań uderzających w legalnych rzeczników dyscyplinarnych sędziów. Podobnie jeśli chodzi o tych, którzy podważają status legalnie powoływanych przez prezydenta od 2018 r. sędziów. Zastępca RD SSP sędzia Przemysław Radzik zdecydował dziś o postawieniu zarzutów dwojgu sędziom z Warszawy: Joannie R. i Piotrowi G.
Realizując czynności procesowe w sprawie udziału sędziów w strukturze zorganizowanej grupy przestępczej, mającej na celu zmianę konstytucyjnego ustroju RP, wydałem dzisiaj postanowienia o uzupełnieniu postanowień o przedstawieniu zarzutów popełnienia przewinień dyscyplinarnych o znamionach przestępstw ściganych z urzędu wobec :
• Joanny R., sędzi Sądu Rejonowego w Warszawie dla Warszawy-Mokotowa w związku zbezprawnym i bezskutecznym odwołaniem zastępców rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku oraz przy Sądach Okręgowych w Krakowie i w Koszalinie oraz bezprawnym i bezskutecznym powołaniu przez nią zastępców rzecznika dyscyplinarnego przy Sądach Okręgowych Warszawa-Praga w Warszawie oraz w Koszalinie;
• Piotra G., sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie w związku z podjęciem pozbawionych podstaw prawnych i bezskutecznych działań, polegających na sporządzeniu w dniu 10 grudnia 2025 r. wezwań do ustalonych 7 sędziów Sądów Okręgowych w Warszawie do złożenia oświadczeń w przedmiocie nielegalnie podjętych przez niego czynności wyjaśniających w sprawie udzielenia przez tych sędziów poparcia kandydatom do Krajowej Rady Sądownictwa w prowadzonej na podstawie ustawy o procedurze wyboru członków tego konstytucyjnego organu państwa
— napisał w mediach społecznościowych sędzia Przemysław Radzik.
Zamach stanu
Adam Bodnar i Waldemar Żurek nie mieli żadnej podstawy prawnej, by usunąć legalnych rzeczników sędziów Piotra Schaba, Przemysława Radzika i Michała Lasotę, a ich rzekomi następcy są dublerami bez uprawnień. Decyzje sędziów, które ich omijają są dziś przedmiotem dochodzenia o uczestniczeniu w zamachu stanu, które prowadzi sędzia Przemysław Radzik.
Bez wątpienia rozliczone zostanie także wtargnięcie prokuratorów z Wydziału Spraw Wewnętrznych neo-Prokuratury Krajowej Tomasza Narłowskiego i Zbigniewa Rzepy do Krajowej Rady Sądownictwa w celu zaboru akt postępowań dyscyplinarnych legalnych rzeczników.
Robert Knap/X
