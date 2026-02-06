Prokurator wydał postanowienie o poszukiwaniu podejrzanego, byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, listem gończym – poinformowała neo-Prokuratura Krajowa.
Neo-Prokuratura Krajowa wyjaśniła w komunikacie, że list został wydany celem przeprowadzenia z udziałem Ziobry czynności procesowych, bo – jak wskazano - nie udało się ich się do dnia dzisiejszego zrealizować z uwagi na nieustalenie miejsca pobytu podejrzanego.
Komenda Stołeczna Policji na swojej stronie opublikowała list gończy z wizerunkiem i danymi Zbigniewa Ziobry.
Policjanci Komendy Stołecznej Policji, na podstawie listu gończego wydanego przez Prokuraturę Krajową poszukują Zbigniewa Tadeusza Ziobro. Mężczyzna ukrywa się przed organami ścigania. Jeśli znasz miejsce pobytu tej osoby skontaktuj się z policjantami z Komendy Stołecznej Policji, tel. 47 72 37 657, numerem alarmowym 112 lub z najbliższą jednostką Policji
— podano w absurdalnym komunikacie policji. Powszechnie wiadomo, że Zbigniew Ziobro przebywa na Węgrzech, gdzie w grudniu ub.r. uzyskał azyl międzynarodowy.
Co prokuratura zarzuca Ziobrze?
Prokuratura zarzuca byłemu szefowi MS z czasów rządów PiS m.in., że rzekomo kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.
CZYTAJ TAKŻE:
— TYLKO U NAS. Ziobro o decyzji sądu ws. aresztu: Nikt nie spodziewał się innego rozstrzygnięcia. „Dzisiaj jest realizowana zemsta”. WIDEO
— Hucpa! Zbigniew Ziobro ma trafić do aresztu! Jest decyzja sądu ws. wniosku neo-Prokuratury Krajowej. Mec. Gomoła: Zaskarżymy
tkwl/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/752534-polityczne-igrzyska-jest-list-gonczy-za-zbigniewem-ziobra
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.