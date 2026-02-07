Mec. Michał Skwarzyński na antenie Telewizji wPolsce24 był pytany m.in. o opinię byłego prezydenta Andrzeja Dudy, że w Polsce „mamy dzisiaj do czynienia z rządami tak naprawdę autorytarnymi”. „Pan prezydent nie powiedział nic nowego od tego, co ja mówię od lat. Przypomnę, że jak 3 lipca 2024 roku z łomami prokuratorzy weszli do Krajowej Rady Sądownictwa po raz pierwszy, to ja powiedziałem publicznie, że to jest dzień, w którym skończyła się demokracja, w którym siłowo zabiera się akta sędziom” - podkreślił mec. Skwarzyński.
Przykłady łamania demokracji
Mec. Michał Skwarzyński, który był gościem red. Tadeusza Płużańskiego w programie „Kontra” (Telewizja wPolsce24), przedstawiał kolejne przykłady łamania prawa przez obecnie rządzących.
Takich przykładów takiego łamania demokracji mamy bardzo dużo. Zaczęło się od TVP, nielegalnego przyjęcia prokuratury, teraz nielegalnego przyjęcia Sądu Okręgowego w Warszawie, który już nie spełnia cech sądu europejskiego i sądu niezależnego, niezawisłego strukturalnie jako całość. No i możemy takie przykłady mnożyć, to sprawa Zbigniewa Ziobry, Funduszu Sprawiedliwości, sprawa Nowaka, sprawa Giertycha, czyli wolność dla swoich, prawda?
— zauważył mec. Skwarzyński.
Takie działanie i umorzenie dla swoich, a jednoczesne prowadzenie spraw politycznych przeciwko politykom opozycji, to jest coś, co się nie dzieje w państwach demokratycznych
— dodał.
