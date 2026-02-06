W Sądzie Okręgowym w Warszawie ruszył proces z pozwu prof. Wojciecha Roszkowskiego, który historyk wytoczył Barbarze Nowackiej za jej skandaliczne stwierdzenia z 2024 r. W charakterze świadka zeznawał dziś ceniony historyk prof. Andrzej Nowak, choć słowo zeznawał, jest tu mocno na wyrost. „Praktycznie nie zostałem w ogóle dopuszczony do głosu” - powiedział po przesłuchaniu prof. Nowak. Jak ocenił, prowadząca sprawę sędzia Magdalena Kubczak, przebiła w swojej gorliwości nawet ministra Waldemara Żurka.
Minister edukacji narodowej Nowacka publicznie powiedziała, że w podręczniku „Historia i Teraźniejszość”, którego autorem jest prof. Roszkowski, „kłamstwo było na każdej stronie podręcznika”. Te słowa padły w czasie konwencji Platformy Obywatelskiej. Jak się wyraziła, w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy uczono kłamstwa.
To właśnie te sformułowania stały się podstawą pozwu, jaki Nowackiej wytoczył prof. Wojciech Roszkowski. Zażądał odszkodowania w wysokości tysiąca złotych za każdą stronę swojego podręcznika, jeśli Nowacka nie udowodni, że jest na niej rzekome kłamstwo.
Chodzi o wartości
Prof. Roszkowski przedstawił dziś przed sądem swój punkt widzenia, jako historyka. Podkreślił, że podręcznik nie może być całkowicie wolny od opinii.
Prof. Roszkowski powiedział, że nie chce wpajać uczniom jakiejś ideologii, ale promuje wartości, które mają charakter uniwersalny, które każdy człowiek powinien posiadać
— relacjonowała przebieg rozprawy red. Julia Borkowska z Telewizji wPolsce24.
Sędzia przebiła Żurka
W charakterze świadka zeznawał dziś w sądzie prof. Andrzej Nowak. Pełnomocnik prof. Roszkowskiego mec. Artur Wdowczyk wielokrotnie zwracał uwagę prowadzącej rozprawę sędzi Magdalenia Kupczyk, że zeznającemu prof. Andrzejowi Nowakowi ciągle przerywa się jego wypowiedzi. Robił to zarówno sąd, jak i przedstawiciel Barbary Nowackiej.
Praktycznie nie zostałem w ogóle dopuszczony do głosu. Myślę, że sędzia przewodnicząca jest bardzo poważną konkurencją dla ministra Waldemara Żurka. Myślałem, że jest bezkonkurencyjny w swojej robocie, ale teraz widzę, że są lepsi od niego
— powiedział dziennikarzom po przesłuchaniu prof. Andrzej Nowak.
Sędzia Magdalena Kupczyk wielokrotnie uchylała pytania zadawane przez pełnomonicka prof. Roszkowskiego mec. Wdowczyka. Na pytania adwokata o podanie podstawy prawnej takich decyzji sędzia nie potrafiła jej podać.
Nowacka nie żałuje, bo wyolbrzymiała
Barbara Nowacka próbowała się dziś tłumaczyć ze swych słów, które miały zniszczyć reputację cenionego historyka.
Minister edukacji narodowej Barbara Nowacka powiedziała, że stwierdzenie, iż na każdej stronie jest kłamstwo jest określeniem niedokładnym, pewnego rodzaju wyolbrzymieniem, które ma pokazać sprzeciw wobec tego, co w podręczniku się znajduje
— relacjonowała reporterka Telewizji wPolsce24, która zapytała Nowacką, czy żałuje swoich słów.
Powiedziała wprost, że żałuje jedynie tego, że profesorowi zrobiło się źle po tym co powiedziała, bo nie takie było zamierzenie jej słów. Natomiast twierdzeń, że podręcznik jest napisany źle, nie żałuje
— powiedziała red. Borkowska.
Wyrok w sprawie ma zapaść w marcu.
Podsumowanie
Warto przypomnieć, że prof. Wojciech Roszkowski wygrał już jeden proces dotyczący podręcznika „Historia i Teraźniejszość. Został on całkowicie oczyszczony z zarzutów rzekomego obrażania dzieci poczętych metodą in vitro we wspomnianej publikacji.
Robert Knap/Telewizja wPolsce24
