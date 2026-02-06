WIDEO

Siemoniak zdradził informację kompromitującą Czarzastego! "Po prostu wychodził". Buda: "Czy to jest jeszcze państwo, czy już cyrk?"

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: Fratria/X
autor: Fratria/X

Włodzimierz Czarzasty jako poseł Nowej Lewicy miał wyłącznie dostęp do informacji tajnych, nie starał się o uzyskanie dostępu do klauzuli ściśle tajne. Tymczasem do niedawna był on w sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Co więc się działo, gdy na posiedzeniu komisja omawiano sprawy ściśle tajne? „Po prostu wychodził” - zdradził na antenie TVN24 Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych.

Każdy poseł ma z mocy ustawy dostęp do informacji tajnych. Skoro będąc członkiem komisji służb nie wystąpił o ankietę i żeby mieć dostęp do ściśle tajnych, po prostu wychodził, kiedy czasami były omawiane w tej komisji sprawy ściśle tajne. Teraz jako marszałek Sejmu z urzędu ma dostęp do informacji ściśle tajnych

— powiedział na antenie TVN24 Tomasz Siemoniak, odnosząc sie do sytuacji Włodzimierza Czarzastego.

Buda: Czy to jest jeszcze państwo, czy już cyrk?

Na te doniesienia zareagował Waldemar Buda, europoseł PiS.

Czarzasty miał wychodzić z Komisji, kiedy pojawiały się informacje ściśle tajne, czy to jest jeszcze państwo, czy już cyrk?

— napisał na X Waldemar Buda.

CZYTAJ TAKŻE:

Przemysław Czarnek jednoznacznie o Włodzimierzu Czarzastym: Jego słowa o Trumpie brzmiały jak szczekaczka rosyjska

Bezczelna reakcja Czarzastego na zapowiedź ambasadora Rose’a! USA zerwały z nim kontakty. „Nie zmienię stanowiska”

tkwl/TVN24/X

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych