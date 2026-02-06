Czy minister rolnictwa Stefan Krajewski pomoże będącemu w dramatycznym położeniu rolnikowi z Dubielna? Ogrodnik Paweł Sikorski, który stracił dorobek życia na skutek silnych mrozów, rozpaczliwie apeluje o jakąkolwiek pomoc. „Proszę ministrów i posłów o pomoc i życzliwość. Nic więcej” - powiedział do kamery łamiącym się głosem rolnik z Dubielna. „Znam to nagranie i zapoznam się z tą sprawą w całości, bo nie wiem, czy to jest prawdziwe nagranie, czy to jest w tym miejscu nagrane” - odpowiedział reporterowi Telewizji wPolsce24 min. Krajewski.
Mróz pogrzebał dorobek życia rolnika z Dubielna pod Toruniem. Paweł Sikorski uprawiał ogórki, ale w skutek braku zasilania szklarnia nie była ani nawadniana, ani ocieplana, przez co płynąca kilometrami w rurach ciepła woda zamarzła. Instalacja zaczęła eksplodować. Wyrządzone przez mróz szkody finansowe są ogromne. Rolnik nie jest w stanie w tym sezonie zasiać ogórków.
Pierwszy zareagowałem, kiedy zniknął prąd na całej wsi. Pani stwierdziła, że usterka zostanie usunięta do godziny 21:30. Ponownie dzwoniłem, żeby podstawili agregat prądotwórczy. Ciągle przedłużali, że za pół godziny będzie prąd. Znowu wykonałem telefon do wojewódzkiego kryzysu poprosić o jakieś zasilenie czy cokolwiek. Powiedzieli, że oni nie odpowiadają za to. Odpowiada za to energetyka. Następny telefon do powiatowej Straży Pożarnej w Chełmnie. Nie dostałem takiej pomocy. Nikt nie chciał pomóc, kompletnie
— powiedział reporterowi Telewizji wPolsce24 Paweł Sikorski.
Proszę ministrów i posłów o pomoc i życzliwość. Nic więcej
— mówił nie kryjąc łez rolnik z Dubielna.
CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Awarie elektrociepłowni to skutki opłat ETS. Prezes EC Zagłębie Dąbrowskie: „Brakuje środków na profilaktykę”
Krajewski: na to są procedury
Czy zdesperowany rolnik otrzyma jakąkolwiek pomoc, zwłaszcza z resortu rolnictwa? W Siemiatyczach był dziś minister rolnictwa Stefan Krajewski z PSL, który na terenie „Nowego” Centrum Wystawowego wziął udział wydarzeniu „Wspieramy polskich rolników i przedsiębiorców”. Reporter Telewizji wPolsce24 stojąc w otoczeniu olbrzymich maszyn rolniczych zadał ministrowi Krajewskiemu trudne pytania dotyczące rolnika z Dubielna. Czy Ministerstwo Rolnictwa w jakikolwiek sposób jest w stanie mu pomóc, a także innym rolnikom, którzy przez te ogromne mrozy są w ogromnych tarapatach?
Znam to nagranie. Jeżeli był brak dostaw energii elektrycznej, zgłaszał do zakładu, to jest wiadoma ścieżka postępowania
— oświadczył minister Krajewski.
Jeżeli nie było dostawy prądu, jeżeli ktoś nie zadziałał na czas, to są na to odpowiednie procedury. Wie pan, że był minister, który udzielał niezgodnie z prawem pomocy i dzisiaj ma postępowanie karne prowadzone
— dodał po chwili.
Tu chodzi o dobrą wolę
— dopytywał reporter Telewizji wPolsce24 red. Rafał Jarząbek.
Na wszystko są procedury. Zgodnie z przepisami prawa minister musi postępować. Nie ma możliwości swobodnego traktowania prawa
— odparował Krajewski.
Tutaj chodzi o czas, 30 dni teraz trwa reklamacja, ten rolnik jeszcze sam musi zapłacić za rzeczoznawcę
— próbował uświadomić trudne położenie rolnika z Dubielna red. Jarząbek.
Znam do nagranie i zapoznam się z tą sprawą w całości, bo nie wiem, czy to jest prawdziwe nagranie, czy to jest w tym miejscu nagrane
— bronił się przed konkretami Krajewski.
Może pan pojedzie do tego rolnika, jeżeli pan wątpi w autentyczność nagrania
— pytał dalej red. Jarząbek.
Jeżeli będzie taka potrzeba, też pojadę
— zadeklarował min. Krajewski
Może chce pan telefon do niego?
— próbował skonkretyzować zapowiedzi ministra red. Jarząbek
Spokojnie, mam telefon, znam tego rolnika. Nie pierwszy raz zgłasza on problemy. Przychodził na spotkania już dawno, zgłaszał swoje problemy, więc być może to jest gospodarz, rolnik, który potrzebuje większego wsparcia systemowego, nie takiego doraźnego, bo tam te problemy chyba trwają nie od tego tygodnia, tylko już wcześniej
— stwierdził Stefan Krajewski wskazując, że wiedział już o dramacie rolnika Pawła Sikorskiego.
Czyli rozumiem, że będzie jakiś kontakt z ministerstwa
— stwierdził red. Jarząbek
Tak, możemy się skontaktować się i sprawdzić. Ten rolnik też ma kontakt do mnie
— odpowiedział minister rolnictwa Stefan Krajewski z PSL.
CZYTAJ TAKŻE: Porażające statystyki! Zima zbiera śmiertelne żniwo. Już 42 osoby zmarły z powodu wychłodzenia. Kolejne zgony w Łodzi
Robert Knap/Telewizja wPolsce24
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/752512-rozpaczliwy-apel-rolnika-o-pomoc-krajewski-sa-procedury
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.