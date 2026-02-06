Nowe informacje ws. prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. "Opuścił dzisiaj szpital w związku z zakończonym leczeniem"

Pan prezes Jarosław Kaczyński opuścił dzisiaj szpital w związku z zakończonym leczeniem po przebytej chorobie” - poinformował rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek na portalu X.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński pod koniec stycznia trafił do szpitala. Według medialnych doniesień prezes Kaczyński miał się nabawić zapalnia płuc. Z kolei rzecznik PiS Rafał Bochenek informował, że lider PiS „przebywa w szpitalu na badaniach w związku z infekcją”.

Prezes Kaczyński opuścił szpital

Pan prezes Jarosław Kaczyński opuścił dzisiaj szpital w związku z zakończonym leczeniem po przebytej chorobie. Zgodnie z zaleceniami lekarskimi pozostanie jeszcze przez najbliższe dni w domu. Pomimo ostatnich dolegliwości nasz lider na bieżąco koordynował wszystkie działania PiS, nie inaczej będzie i teraz. Pracujemy dla Polski

— poinformował Bochenek na portalu X.

