Zbigniew Bogucki zdecydowanie zareagował na ataki Waldemara Żurka, który kolejny raz podważył legalność działania prezes Małgorzaty Manowskiej. Minister Sprawiedliwości w neo-TVP Info groził też sędziom Sądu Najwyższego. „To nie Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego jest nielegalnie powołana, tylko Pana działania są jawnie nielegalne” - ripostował szef Kancelarii Prezydenta RP na platformie X.
Żurek grozi sędziom SN
Minister Żurek w programie neo-TVP Info, stwierdził, że I Prezes SN jest nielegalnie powołana, podobnie jak znaczna część Sądu Najwyższego.
Będziemy też pozywać neo-sędziów Sądu Najwyższego, żeby spowodować u nich refleksję, że jak wychodzą na salę rozpraw i zakładają togę, a Polak ma za to zapłacić, to powinni zapłacić ze swoich pieniędzy.
— groził.
Minister sprawiedliwości systematycznie atakuje I prezes SN. Już kilka miesięcy temu przestrzegał, by zwracać uwagę na „nomenklaturę, którą się posługujemy”.
Mówimy I prezes Sądu Najwyższego, a ja chcę, żebyśmy się przyzwyczajali do nomenklatury - pełniąca obowiązki I prezesa Sądu Najwyższego, pełniąca obowiązki przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa, bo te osoby wykonują faktycznie te obowiązki, ale mamy znowu szereg orzeczeń i poglądów doktryny, że te osoby zostały nieprawidłowo wybrane, że ktoś, kto nie jest prawidłowo wybranym sędzią Sądu Najwyższego nie może być I prezesem
— mówił Waldemar Żurek.
Będę tego przestrzegał i będę w tej kwestii konsekwentny.
— ostrzegał.
„Odpowie pan przed niezależnym wymiarem sprawiedliwości”
Zbigniew Bogucki odniósł się do tych ataków.
To nie Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego jest nielegalnie powołana, tylko Pana działania są jawnie nielegalne i nie mam wątpliwości, że kiedy demokracja usunie patologie tzw. „demokracji walczącej”, odpowie Pan za nie w oparciu o procedury przewidziane Kodeksem postępowania karnego przed niezależnym wymiarem sprawiedliwości, który próbuje Pan zniszczyć
— napisał w serwisie X szef Kancelarii Prezydenta do ministra sprawiedliwości.
Pana „uważanie” głoszone w bezprawnie przejętej TVP w likwidacji, wbrew temu co Pan myśli, nie jest źródłem prawa, a jedynie źródłem pseudoprawniczych rojeń
— podkreślił prezydencki minister.
„Zastraszanie przed wyborem nowego Pierwszego Prezesa SN”
Jak zaznaczył, „atak na na Pierwszą Prezes SN oraz próby bezczelnego zastraszania sędziów Sądu Najwyższego, są związane ze zbliżającym się procesem wyboru nowego Pierwszego Prezesa SN”.
Ręce precz od tej procedury, ponieważ jako minister nie ma Pan żadnej legitymacji prawnej do ingerowania w ten wybór, a pozaprawnie w mojej ocenie także nie ma Pan legitymacji etycznej
— napisał Zbigniew Bogucki.
Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN jeszcze w lutym
Prof. Małgorzata Manowska wyznaczyła na 24 lutego termin Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN, które ma wyłonić kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.
Sędziowie SN wybierają kilku kandydatów, spośród których następnie prezydent powoła jednego na 6-letnią kadencję.
CZYTAJ TAKŻE: Żurek twierdzi, że sędziów ukarano za sprzeciw wobec wyborów kopertowych. Lewandowski: Przecież to był oczywisty akt polityczny
Sławomir Cedzyński/X
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/752508-bogucki-odpowiada-zurkowi-w-tle-sprawa-i-prezes-sn
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.