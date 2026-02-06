Poseł KO Witold Zembaczyński postanowił obwinić Prawo i Sprawiedliwość o zerwanie stosunków na linii USA-marszałek Włodzimierz Czarzasty. Odwołał się do słów Grzegorza Schetyny, nawet o tym nie wiedząc. Na pytanie dziennikarza: „Kto powiedział te słowa”, odparł w końcu: „Ten, kto je wymówił”.
Nie milkną echa stanowiska ambasadora USA w Polsce Thomasa Rose. Dyplomata poinformował, że Stany Zjednoczone Ameryki nie będą utrzymywać kontaktu z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Decyzja jest pokłosiem oskarżeń, jakie Czarzasty miotał w stronę prezydenta Donalda Trumpa. Były członek PZPR odniósł się do stanowiska ambasadora USA, stwierdzając, że nie ma sobie nic do zarzucenia.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Przemysław Czarnek jednoznacznie o Włodzimierzu Czarzastym: Jego słowa o Trumpie brzmiały jak szczekaczka rosyjska
Sprawa została poruszona na antenie Polsat News.
To, co poczynił pan ambasador wykracza poza protokół dyplomatyczny. Czuję się dotknięty tym, że PiS zagranicznymi dłońmi próbuje meblować polską scenę polityczną. Kiedyś krzyczał o „ulicy i zagranicy”. Rzecznik pana prezydenta wystąpił z tyradą, która atakuje własne państwo. Ludzie, wstańcie z kolan, nie „ulica i zagranica”
— Zembaczyński.
CZYTAJ TAKŻE: Żurek strofuje Rose’a i mówi o szantażu. „Polacy powinni dzisiaj stać murem za marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym”
Zanik pamięci czy niewiedza Zembaczyńskiego?
Pamięta pan, kto powiedział słowa: „Ulica i zagranica?”.
— zapytał redaktor Polsat News Wojciech Dąbrowski.
Dziennikarz musiał kilka razy powtórzyć pytanie, ponieważ poseł Zembaczyński zaczął kluczyć.
Kto powiedział?
— zapytał dziennikarz.
Ten, kto je wymówił
—odpowiedział Zembaczyński.
Czyli?
— redaktor Dąbrowski nie dawał za wygraną.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Thomas Rose skasował wpis! Odpowiedział nie tylko premierowi. „Czy USA powinny ‘zabrać też naszych żołnierzy?’”
Na twarzy dziennikarza pojawił się szeroki uśmiech. Prowadzący rozmowę postanowił pomóc politykowi i zdradził, że był to Grzegorz. Widząc, że Zembaczyński dalej nie ma pojęcia o kogo chodzi zaczął wypowiadać nazwisko Schetyny sylabami.
Członek nielegalnej komisji ds. Pegasusa pozostał niewzruszony i kontynuował swoją tyradę o winie Prawa i Sprawiedliwości.
CZYTAJ TAKŻE:
— Nawet Brzeziński nie jest zaskoczony reakcją Rose’a ws. Czarzastego. „Ambasador zdecydowanie chroni reputację prezydenta”
— Bezczelna reakcja Czarzastego na zapowiedź ambasadora Rose’a! USA zerwały z nim kontakty. „Nie zmienię stanowiska”
— USA zrywają kontakty z Czarzastym za obrażanie prezydenta Trumpa! „Nie pozwolimy nikomu szkodzić stosunkom polsko-amerykańskim”
xyz/Polsat News/X
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/752505-wtopa-zembaczynskiego-dziennikarz-z-trudem-powstrzymal-smiech
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.