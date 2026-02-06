„Silny start, silniejsza Polska! Dziś mija pół roku prezydentury Karola Nawrockiego!” - napisał Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta Nawrockiego, i zamieścił specjalne wideo podsumowujące ten czas. Z kolei jak podkreślił Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta, „od pół roku Polska ma prezydenta szanowanego na świecie”. Nagranie zamieścił również rzecznik Rafał Leśkiewicz.
„Silny start, silniejsza Polska!”
Specjalny wpis z okazji półrocza prezydentury Karola Nawrockiego zamieścił między innymi szef jego gabinetu Paweł Szefernaker.
Silny start, silniejsza Polska! Dziś mija pół roku od zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. W tym czasie prezydent złożył do Sejmu 15 projektów ustaw, o których mówił w kampanii wyborczej, w tym kluczowy projekt obniżenia cen prądu o 33 proc.
— wskazał Szefernaker.
Podpisał 147 ustaw, a zawetował 23 ustawy. Dokonał 22 awansów generalskich. Wręczył 64 nominacje sędziowskie oraz odmówił powołania 46 sędziów. Odbył 18 wizyt zagranicznych. Od momentu zaprzysiężenia minęły 184 dni. Każdy dzień to dzień realizacji programu, który Polacy wybrali w wyborach prezydenckich. Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy!
— podkreślił szef gabinetu prezydenta Nawrockiego.
„Karol Nawrocki wygrał”
Wpis i nagranie zamieścił również szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
Gdy wielu wątpiło – on szedł dalej i zwyciężył - Karol Nawrocki Prezydent RP „Specjaliści” mówili, że nie ma szans. Że ta walka jest z góry przegrana. Polacy i historia napisali inny scenariusz. Karol Nawrocki wygrał i został Prezydentem RP
— napisał.
Od pół roku Polska ma prezydenta szanowanego na świecie, czego dowodem są spotkania i bezpośrednie relacje ze światowymi przywódcami. To prezydentura oparta na odpowiedzialności, charakterze, i konsekwencji - codzienna realizacja tego, co najważniejsze
— zaznaczył Zbigniew Bogucki.
Wideo zamieścił również rzecznik Rafał Leśkiewicz.
