TYLKO U NAS. Maciej Wąsik: Włodzimierz Czarzasty wykorzystał szansę do tego, żeby zepsuć relacje z Amerykanami i dostał w zęby

Jeżeli Włodzimierz Czarzasty zdawał sobie sprawę z tego, że Donaldowi Trumpowi zależy na Pokojowej Nagrodzie Nobla, to jeżeli jest politykiem, to powinien powiedzieć - poprzemy, ale można coś tutaj wynegocjować. Niestety tak to wygląda i nikt tutaj nie będzie nas kochał za piękne oczy albo za naszą historię. Musimy zdawać sobie sprawę, że to jest twarda polityka, czasem niestety transakcyjna, ale żyjemy w takich okolicznościach, w jakich żyjemy i trzeba wykorzystywać wszystkie nadające się szanse. Tę szansę Czarzasty wykorzystał do tego, żeby zepsuć relacje z Amerykanami i dostał w zęby” - powiedział w programie „Kontra” Tadeusza Płużańskiego na antenie Telewizji wPolsce24 Maciej Wąsik, europoseł PiS, były wiceszef MSWiA.

Amerykański ambasador zerwał kontakty z Włodzimierzem Czarzastym…

