To będzie niezwykle ciekawy proces. Prof. Wojciech Roszkowski, który jest autorem podręcznika „Historia i Teraźniejszość” chce, aby szefowa MEN Barbara Nowacka udowodniła swoje twierdzenia, że na każdej stronie książki jest kłamstwo. W charakterze świadka zeznawał dziś ceniony historyk prof. Andrzej Nowak. Przebieg rozprawy budzi jednak poważne wątpliwości, jeśli chodzi o zachowanie sądu.
W Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpoczęła się sprawa z pozwu prof. Wojciecha Roszkowskiego, którą historyk wytoczył Barbarze Nowackiej za jej skandaliczne stwierdzenia z 2024 r.
Minister edukacji narodowej Nowacka publicznie powiedziała, że w podręczniku „Historia i Teraźniejszość”, którego autorem jest prof. Roszkowski, „kłamstwo było na każdej stronie podręcznika”. Stwierdziła także, że za rządów Zjednoczonej Prawicy na podstawie tej książki uczono kłamać. Takich słów Nowacka użyła w czasie konwencji Platformy Obywatelskiej, tuż po wystąpieniach Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego.
Nowacka tłumaczy się w sądzie
W październiku 2024 r. prof. Roszkowski zdecydował się pozwać obecną szefową MEN za te określenia i zażądał odszkodowania w wysokości tysiąca złotych za każdą stronę swojego podręcznika. Podręcznik ma 512 stron, co daje sumę odszkodowania równą 512 tys. zł.
Jednym ze świadków w procesie jest wybitny historyk UJ prof. Andrzej Nowak, który złożył dziś zeznania.
Od Nowackiej, która stawiła się dziś w sądzie, prof. Roszkowski zażądał, aby wskazała na każdej stronie te kłamstwa, o których mówiła publicznie na konwencji PO.
Podczas kiedy sąd próbuje ograniczyć sprawę jedynie do naruszenia dóbr osobistych, pełnomocnik prof. Roszkowskiego domagał się udowodnienia kłamstwa. Sędzia ciągle przerywa wypowiedzi pełnomocnika, a także wypowiedzi prof. Roszkowskiego i prof. Andrzeja Nowaka. Niektóre pytanie skierowane do Nowackiej zostały uchylone. W inny sposób sąd traktuje pełnomocnika Barbary Nowackiej, który może zadawać pytania swobodnie. Z kolei udzielane przez prof. Roszkowskiego odpowiedzi są przerywane
— relacjonoała red. Julia Borkowska z Telewizji wPolsce24.
Nowacka nie wypowiedziała się przed rozprawą
— dodała reporterka.
Warto przypomnieć, że prof. Wojciech Roszkowski wygrał już jeden proces dotyczący podręcznika „Historia i Teraźniejszość. Został on całkowicie oczyszczony z zarzutów rzekomego obrażania dzieci poczętych metodą in vitro we wspomnianej publikacji.
