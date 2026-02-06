Z profilu Thomasa Rose’a zniknęła wymiana zdań z jednym z użytkowników platformy X. Amerykański ambasador, odpowiadając na krytykę internauty, zapytał prowokacyjnie, czy Stany Zjednoczone powinny „spakować wszystkich żołnierzy i cały sprzęt?”. Do rozmowy doszło po tym, jak dyplomata poinformował o zerwaniu przez USA kontaktów z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym.
Ambasador USA w Polsce Tom Rose ogłosił zerwanie kontaktów z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym, zarzucając mu obraźliwe wypowiedzi o prezydencie USA Donaldzie Trumpie.
Z dniem dzisiejszym nie będziemy już utrzymywać kontaktów, ani komunikować się z Marszałkiem Sejmu Czarzastym, którego oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta Trumpa stały się poważną przeszkodą dla naszych doskonałych relacji z premierem Tuskiem i jego rządem. Nie pozwolimy nikomu szkodzić stosunkom polsko-amerykańskim ani okazywać braku szacunku prezydentowi Donaldowi Trumpowi, który tak wiele uczynił dla Polski i narodu polskiego
— poinformował na platformie X Tom Rose, ambasador USA w Polsce.
Premier po stronie Czarzastego
Czarzasty w bezczelny sposób podtrzymał swoje stanowisko, a Pałac Prezydencki zarzucił marszałkowi eskalację napięć. Z kolei premier Donald Tusk postanowił w tej sprawie stanąć po stronie Czarzastego, co wywołało bardzo ostrą reakcję ambasadora USA.
Panie Ambasadorze Rose, sojusznicy powinni się szanować, a nie pouczać. Przynajmniej tak w Polsce rozumiemy partnerstwo
— napisał Donald Tusk, tym samym jednoznacznie stając w całym konflikcie po stronie marszałka Sejmu i byłego członka PZPR Włodzimierza Czarzastego.
Mocna riposta Rose’a
Tom Rose w bardzo ostry sposób zareagował na to, że Donald Tusk zdecydował się stanąć po stronie przedstawiciela swojej koalicji w sporze z USA.
Szanowny Panie Premierze, zakładam, że Twoja przemyślana i dobrze sformułowana wiadomość została do mnie wysłana przez pomyłkę, ponieważ z pewnością miałeś to na myśli, pisząc do Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, którego nikczemne, lekceważące i obraźliwe komentarze na temat prezydenta Trumpa mogły potencjalnie zaszkodzić Twojemu rządowi
— podkreślił Tom Rose, który wdał się również w polemikę z innym użytkownikiem platformy X [Kacprem Kamińskim], po czym skasował swój wpis.
W sieci nic nie ginie
Jeden z użytkowników ostro skrytykował ambasadora, pisząc m.in.:
Boże, chroń nas przed takimi przyjaciółmi. Z wrogami poradzimy sobie sami. Polska nigdy nie »trzymała się z boku« i nigdy nie zaakceptuje amerykańskiego dyktatu. Naród polski szanuje swoją suwerenność. Wracaj do domu.
Reakcja dyplomaty okazała się nieoczekiwana — nie tylko odpowiedział na komentarz, ale też dopytał, czy w takim razie Stany Zjednoczone powinny „zabrać również swoich żołnierzy i sprzęt”.
Wpis zniknął już z sieci. Poniżej prezentujemy screen wpisu Thomasa Rose’a.
Amerykański ambasador zerwał kontakty z Włodzimierzem Czarzastym po tym, jak marszałek oświadczył, że nie poprze wniosku o przyznanie Pokojowej Nagrody Nobla Donaldowi Trumpowi, ponieważ ten na nią nie zasługuje. Z inicjatywą przyznania pokojowego Nobla Trumpowi wystąpili przewodniczący Izby Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych Mike Johnson oraz przewodniczący Knesetu państwa Izrael Amir Ochanna. Do Sejmu wpłynęła korespondencja dotycząca poparcia przez marszałka Sejmu ich starań.
Marszałek Czarzasty ocenił, że „ład oparty na prawie międzynarodowym odchodzi niestety powoli w przeszłość”, a w polityce międzynarodowej zaczyna dominować siła.
Siła to element systemu, którego Polska była wielokrotnie ofiarą, podczas rozbiorów czy w roku 1939, to zła dla Polski polityka. Gdy supermocarstwa próbują dzielić świat na podległe sobie strefy wpływów, pozostałe państwa muszą zewrzeć szeregi. W tej sferze tego zwierania szeregów szczególną rolę ma koncepcja sojuszu państw w ramach Unii Europejskiej. […] Budowanie przez Stany Zjednoczone nowych platform takich jak Rada Pokoju jest moim zdaniem złudne. Wzmacniać trzeba Unię Europejską, ONZ, WHO i siebie
— mówił Czarzasty.
