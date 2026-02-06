„Polacy powinni dzisiaj stać murem za marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym” – stwierdził minister Waldemar Żurek, według którego ambasadorowi USA w Polsce, który ogłosił zerwanie kontaktów z marszałkiem, „puściły nerwy”. Żurek nie ograniczył się tylko do pouczającego tonu. „Polska na pewno nie będzie ulegać jakimkolwiek szantażom” - oświadczył minister rządu Donalda Tuska.
Zerwanie wszelkich kontaktów z Czarzastym ze skutkiem natychmiastowym ambasador Stanów Zjednoczonych Tom Rose ogłosił wczoraj, po tym, jak Czarzasty zaatakował prezydenta USA Donalda Trumpa. Były członek PZPR stwierdził m.in. że nie poprze wniosku o przyznanie Pokojowej Nagrody Nobla dla prezydenta, ponieważ Trump na nią nie zasługuje. Ambasador Rose słowa Czarzastego określił, jako „oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta Donalda Trumpa”.
Nie pozwolimy nikomu szkodzić stosunkom amerykańsko-polskim ani okazywać braku szacunku prezydentowi Donaldowi Trumpowi, który tak wiele uczynił dla Polski i Polaków
— dodał we wpisie w mediach społecznościowych ambasador USA.
CZYTAJ TAKŻE: Nawet Brzeziński nie jest zaskoczony reakcją Rose’a ws. Czarzastego. „Ambasador zdecydowanie chroni reputację prezydenta”
Tusk i Żurek bronią postokomunisty
W obronie Czarzastego stanął Donald Tusk, a teraz w bardziej zdecydowanym tonie wypowiedział także minister sprawiedliwości w jego rządzie, Waldemar Żurek. Minister Żurek ocenił w TVP Info w likwidacji, że ze strony marszałka Czarzastego „nie było żadnego obraźliwego sformułowania”.
Myślę, że panu ambasadorowi puściły nerwy, a Polska i wszyscy Polacy powinni dzisiaj stać murem za marszałkiem Sejmu
— pouczał ambasadora USA Żurek.
Także opozycja powinna wyraźnie powiedzieć, że nie pozwolimy na to, by ktoś wbijał klin - bo mam wrażenie, że ambasador chce wbić klin - pomiędzy marszałka i premiera
— oświadczył zatroskany o relacje Tuska z Czarzastym Żurek.
CZYTAJ TAKŻE: Tusk broni Czarzastego ws. Trumpa. Prezes CPAC: „Jeśli zadzierasz z Ambasadorem Tomem Rose zadzierasz z nami wszystkimi”
Żurek mówi o szantażu
Waldemar Żurek został też zapytany o słowa Rose’a, który odnosząc się do różnych polemik na X, na sugestię jednego z nich internautów, by „wrócił do domu” odpowiedział: „czy powinniśmy zabrać też naszych żołnierzy i sprzęt?”.
Myślę, że to jest po prostu całkowicie niepoważna wypowiedź i Polska na pewno nie będzie ulegać jakimkolwiek szantażom. Mamy dobre relacje sojusznicze i wydaje mi się, że ta wypowiedź jest incydentalną i że ona się nie powtórzy
— dodał Żurek, który jak widać nie zauważył, że te relacje właśnie psuje Czarzasty.
Podsumowanie
Ciągle niewyjaśnione pozostają informacje o niejasnych powiązaniach Czarzastego z Rosjanami. Mimo że marszałek nie przeszedł procedury dostępu do informacji niejawnych, takowy posiada z mocy pełnionej funkcji. Tej sprawie ma być poświęcone m.in. posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, które prezydent Karol Nawrocki zwołał na 11 lutego.
CZYTAJ TAKŻE: Nieoficjalnie! Morawiecki ma złożyć wniosek o tajne posiedzenie Sejmu ws. rosyjskich powiązań Czarzastego. „Posłowie domagają się informacji”
Robert Knap/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/752482-zurek-poucza-rosea-i-mowi-o-szantazu-murem-za-czarzastym
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.