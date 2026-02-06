„Domagamy się zwołania posiedzenia Sejmu w trybie tajnym. Po to, aby ujawnić wszystkie możliwe okoliczności, fakty, które doprowadziły do kontaktów, o których dzisiaj mówią media. Pomiędzy osobami od pana Czarzastego, a tymi z kręgu Władimira Putina ” - powiedział były premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej PiS. Głos zabrali również Mariusz Błaszczak, Przemysław Czarnek i Antoni Macierewicz.
Błaszczak: „Tego wymaga bezpieczeństwo Polski”
Jako pierwszy głos zabrał wiceprezes PiS Mariusz Błaszczak.
Gazeta Polska przedstawiła artykuł, w którym opisane są niebezpieczne związki małżeństwa Czarzastych. Włodzimierz Czarzasty, kiedy był wicemarszałkiem Sejmu, przez 2 lata zasiadał w komisji do spraw służb specjalnych. Nie złożył ankiety w sprawie bezpieczeństwa, w sprawie dostępu do informacji niejawnych. Dlaczego tego nie zrobił? Otóż zapewne dlatego, że na jednej ze stron tej ankiety trzeba wypełnić rubrykę dotyczącą relacji z obcokrajowcami. Gazeta Polska jasno stanowi, że takie relacje małżeństwo Czarzastych wciąż ma
— powiedział były szef MON.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: TYKO U NAS. Należy zbadać rosyjskie kontakty Czarzastego? Jachira: Jest proeuropejski. Co innego Miller, którego wypowiedzi niepokoją
Domagamy się tego, żeby odbyło się posiedzenie Sejmu w trybie niejawnym, na którym wszystkie sprawy przedstawione w Gazecie Polskiej, zostały omówione. Tego wymaga bezpieczeństwo Polski
— dodał.
Morawiecki: „Nie damy się zastraszyć”
Następnie do sprawy odniósł się były premier Mateusz Morawiecki.
Domagamy się zwołania posiedzenia Sejmu w trybie tajnym. Po to, aby ujawnić wszystkie możliwe okoliczności, fakty, które doprowadziły do kontaktów, o których dzisiaj mówią media. Pomiędzy osobami od pana Czarzastego, a tymi z kręgu Władimira Putina
— powiedział.
CZYTAJ TAKŻE: Nieoficjalnie! Morawiecki ma złożyć wniosek o tajne posiedzenie Sejmu ws. rosyjskich powiązań Czarzastego. „Posłowie domagają się informacji”
Marszałek Czarzasty karierę robił w partii komunistycznej. Każdy, kto ma elementarną wiedzę o historii tamtych lat wie, że bez zgody KGB, Moskwy nie można było robić kariery w latach 80. w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Czy taka osoba może być marszałkiem Sejmu, osobą numer 2 w polskim systemie politycznym? Warto to pytanie głośno zadawać
— kontynuował szef EKR.
Zwrócił się również do ludzi pracujących w służbach.
Wszystko co robimy, w szczególności nasza dzisiejsza interwencja, ma służyć bezpieczeństwu państwa i utrzymaniu suwerenności Rzeczpospolitej. Dlatego działamy razem, nie damy się zastraszyć. Wy, funkcjonariusze także się nie dajcie zastraszyć. Sprawa pana Czarzastego musi być jak najszybciej wyjaśniona
— zakończył.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Komorowski: Czarzasty był zamieszany w aferę Rywina. To jest rzecz nieprawdopodobna, że tego rodzaju ludzie robią kariery polityczne
Czarnek: „Wyjaśnić kontakty Czarzastego z Rosja”
Do sprawy odniósł się także były minister edukacji Przemysław Czarnek.
Zachowanie pana Czarzastego, uległość proniemiecka i reprezentowanie skrajnie prorosyjskiej i antyamerykańskiej postawy lewicy europejskiej, jest niebezpieczeństwem dla Polski. Oprócz tego, że chcemy wyjaśnić kontakty Czarzastego z Rosja, powiązaniami na Kremlu, to apelujemy do rozsądnych posłów Koalicji 13 Grudnia, aby przejrzeli na oczy i dostrzegli, w jaką niebezpieczną pułapkę Polaków i Polskę prowadzi koalicja pod rządem Donalda Tuska i marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego
— powiedział.
CZYTAJ TAKŻE: Absurdalna propozycja Czarzastego ws. RBN. Leśkiewicz: Godność urzędu nie polega na nietykalności. Czy starczy panu odwagi?
Macierewicz: „Omówić i podjąć decyzję”
Na koniec głos zabrał były szef MON Antoni Macierewicz.
Działanie pana Czarzastego to jest działanie, którego funkcją jest zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski. Jego atak na Stany Zjednoczone, którego bezpieczeństwo jest dla nas niesłychanie istotne, dlatego że sojusz ze Stanami Zjednoczonymi jest fundamentem naszego działania i bezpieczeństwa. Atak na Stany Zjednoczone jest rzeczą skandaliczną i zagrożeniem dla Polski
— wyjaśnił.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Czarzasty atakuje prezydenta: Jestem czysty, a pan? Porozmawiajmy o tym na RBN. Nie dam się zastraszyć
Potrzebny jest tajna dyskusja w Sejmie Rzeczpospolitej, aby wszystkie jego działania zostały podsumowane i żeby zostały z tego wyciągnięte konsekwencje
— dodał.
Mamy świadomość, że nie co miesiąc, ale co tydzień Rosja atakuje Polskę, jej wschodnią część. To jest narastające niebezpieczeństwo dla Polski. Działanie Czarzastego to wspiera. Na to się nie zgadzamy. Musimy tę sprawę omówić i podjąć decyzję
— zakończył polityk.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/752481-tajne-posiedzenie-sejmu-ws-czarzastego-pis-domagamy-sie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.