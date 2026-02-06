„Pomysł tego rządu jest taki, by Polska nie miała żadnych relacji, bo wtedy Polska jest bezpośrednio podporządkowana Niemcom, czyli to jest polityka proniemiecka i budowanie państwa wasalskiego, państwa przedmiotowego w Unii Europejskiej” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Norbert Kaczmarczyk.
W kontekście postawy marszałka Włodzimierza Czarzastego Norbert Kaczmarczyk przyznał na antenie Telewizji wPolsce24, że od dłuższego czasu obserwuje, że „polska polityka to jest piaskownica”.
Tak jak PSL mówił o fruktach, które płyną z władzy, że tych łopatek wystarczy dla każdego. Ale niestety, jeżeli chodzi o samą dyplomację, jest to bardzo dziecinne, bardzo infantylne i osobiste. Polska polityka nie kontynuuje dzieła poprzedników, tylko stara się odcinać kontakty, które zostały wypracowane przez lata…
