„Uważam, że po czynach można też poznać działania polityków. Trudno mi znaleźć polityka, który miałby większą postawę proeuropejską, prointegracyjną. Nigdy nie słyszałam, aby miał jakąkolwiek wypowiedź chwalącą Rosję. W przeciwieństwie, i to mówię z wielkim rozczarowaniem i smutkiem do Leszka Millera, którego niektóre ostatnie wypowiedzi bardzo mnie niepokoją” - powiedziała poseł KO Klaudia Jachira w „Rozmowie Wikły” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do pytania: „Czy należy rozmawiać o rosyjskich kontaktach Włodzimierza Czarzastego?”.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Nieoficjalnie! Morawiecki ma złożyć wniosek o tajne posiedzenie Sejmu ws. rosyjskich powiązań Czarzastego. „Posłowie domagają się informacji”…
