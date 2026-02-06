TYLKO U NAS

TYKO U NAS. Należy zbadać rosyjskie kontakty Czarzastego? Jachira: Jest proeuropejski. Co innego Miller, którego wypowiedzi niepokoją

Uważam, że po czynach można też poznać działania polityków. Trudno mi znaleźć polityka, który miałby większą postawę proeuropejską, prointegracyjną. Nigdy nie słyszałam, aby miał jakąkolwiek wypowiedź chwalącą Rosję. W przeciwieństwie, i to mówię z wielkim rozczarowaniem i smutkiem do Leszka Millera, którego niektóre ostatnie wypowiedzi bardzo mnie niepokoją” - powiedziała poseł KO Klaudia Jachira w „Rozmowie Wikły” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do pytania: „Czy należy rozmawiać o rosyjskich kontaktach Włodzimierza Czarzastego?”.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Nieoficjalnie! Morawiecki ma złożyć wniosek o tajne posiedzenie Sejmu ws. rosyjskich powiązań Czarzastego. „Posłowie domagają się informacji”

