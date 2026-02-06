Nie jeden, a dwa zespoły ws. Epsteina? Tusk zaskoczył nawet prokuraturę. "To pachnie Igorem"; "Polityczne paliwo"

Na zdjęciu Donald Tusk w Sejmie. Jak opisuje Onet, swoja decyzją ws. zespołu ds. Epsteina premier zaskoczył nawet prokuraturę / autor: Fratria
Na zdjęciu Donald Tusk w Sejmie. Jak opisuje Onet, swoja decyzją ws. zespołu ds. Epsteina premier zaskoczył nawet prokuraturę / autor: Fratria

W prokuraturze panuje zaskoczenie decyzją Donalda Tuska o powołaniu zespołu ws. Jeffreya Epsteina - opisuje Onet. Co więcej, pada nazwisko prawdopodobnego pomysłodawcy tej akcji. „Trudno w tym kontekście uciec od polityki. Nasi rozmówcy z obozu władzy mają na ten temat swoje teorie. — To pachnie Igorem — słyszymy od jednego z ministrów” - czytamy. A jaki ma być główny motyw Donalda Tuska? Tutaj zaskoczenia oczywiście nie będzie.

Tusk chce śledztwa ws. Epsteina. Żurek na czele zespołu

Premier Donald Tusk poinformował na ostatnim posiedzeniu rządu o utworzeniu specjalnego zespołu, który ma zbadać… aferę Epsteina. Zapowiedział, że zespół zajmie się polskimi wątkami związanymi z aferą, a przewodniczyć mu będzie minister sprawiedliwości Waldemar Żurek

Epstein grzeje? No to pyk - Premier powołuje zespół analityczny. Niczego sensownego nie ustali a za tydzień nikt o nim nie będzie o nim pamiętał, łącznie z Tuskiem. Nie szkodzi, bo liczy się przecież to co TU i TERAZ. Lata mijają triki się nie zmieniają

— komentował w serwisie X m.in. Paweł Musiałek, prezes Klubu Jagiellońskiego.

Czy on i inni komentatorzy mają rację? Najnowsze doniesienia Onetu zdaje się, że to potwierdzają.

Nie jeden, a dwa zespoły?

Jak wynika z rozmów Onetu, „w prokuraturze panuje zaskoczenie decyzją o powołaniu specjalnego zespołu analitycznego, który ma zbadać dokumenty związane ze sprawą przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina”. Co więcej, według informacji portalu, wkrótce może powstać nie jeden, a dwa zespoły.

Jeden będzie miał charakter stricte analityczny, drugi śledczy

— opisał autor Kamil Dziubka.

To pachnie Igorem”

A dlaczego Donald Tusk chciałby zajmować się akurat aferą Epsteina? Jak czytamy, to nie jest przypadkiem. Onet wskazuje, że w ten sposób szef rządu chce uderzyć - poprzez Donalda Trumpa - oczywiście… w PiS.

Donald uznał, że jest tu jakieś polityczne paliwo. Uderzanie w Trumpa to pośredni cios w PiS”

— powiedział zacytowany ważny polityk KO.

Polityczny PR? Nic więc dziwnego, że w podejrzeniach na temat pomysłodawcy tej akcji przewija się znane nazwisko.

Trudno w tym kontekście uciec od polityki. Nasi rozmówcy z obozu władzy mają na ten temat swoje teorie. — To pachnie Igorem — słyszymy od jednego z ministrów. „Igor” to imię głównego doradcy szefa rządu Igora Ostachowicza. Współpracuje z Donaldem Tuskiem jeszcze od czasów tzw. pierwszych rządów PO-PSL. Był autorem wielu polityczno-medialnych inicjatyw lidera KO. To dlatego dziś wielu naszych rozmówców uważa, że pomysłodawcą lub jednym z pomysłodawców akcji dotyczącej sprawy Epsteina był właśnie on

— czytamy.

Cóż, jak widać, wszystko jest przewidywalne i nasiąknięte wyłącznie anty-PiS-em. Zamiast zająć się realnymi problemami - ważnymi dla Polaków, Donald Tusk klasycznie wybiera czarny PR, sensację, emocje i tanie zagrywki.

olnk/Onet.pl/wPolityce.pl

