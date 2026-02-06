Nawet Brzeziński nie jest zaskoczony reakcją Rose'a ws. Czarzastego. "Ambasador zdecydowanie chroni reputację prezydenta"

Mark Brzeziński (na zdjęciu) nie jest zaskoczony reakcją obecnego ambasadora USA w Polsce / autor: Fratria
Mark Brzeziński (na zdjęciu) nie jest zaskoczony reakcją obecnego ambasadora USA w Polsce / autor: Fratria

Nikt nie powinien być zaskoczony, że amerykański ambasador zdecydowanie chroni reputację, chroni integralność amerykańskiego prezydenta, bez względu na to, z jakiej jest partii” - ocenił Mark Brzeziński, były ambasador USA w Polsce.

Amerykańska administracja postanowiła zerwać kontakty z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym po tym, jak ten zorganizował hucpę podczas konferencji prasowej, na której atakował prezydenta USA Donalda Trumpa. O sprawie poinformował ambasador USA w Polsce Tom Rosse.

Zaskoczenia nie ma 

Do wpisu Rose’a odniósł się na antenie Polsat News były ambasador USA w Polsce Mark Brzeziński.

Nikt nie powinien być zaskoczony, że amerykański ambasador zdecydowanie chroni reputację, chroni integralność amerykańskiego prezydenta, bez względu na to, z jakiej jest partii

— wskazał.

Należy spodziewać się, że pan ambasador Rose będzie zdecydowanie bronił reputacji prezydenta Trumpa

— mówił.

Powiedział to jasno, kiedy został zaprzysiężony przez Senat Stanów Zjednoczonych

— zaznaczył.

Silne relacje

Brzeziński stwierdził jednak, że to zdarzenie nie sprawiło, że pogorszyły się relacje Polski z USA.

Są dzisiaj silniejsze niż kiedykolwiek wcześniej i wykraczają poza rządy, poza politykę, a nawet poza wojsko i bezpieczeństwo

— powiedział.

Dlatego tak ważne jest, żeby unikać niepotrzebnych prowokacji po obu stronach

— zaznaczył.

Adrian Siwek/Polsat News

