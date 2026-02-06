„Nikt nie powinien być zaskoczony, że amerykański ambasador zdecydowanie chroni reputację, chroni integralność amerykańskiego prezydenta, bez względu na to, z jakiej jest partii” - ocenił Mark Brzeziński, były ambasador USA w Polsce.
Amerykańska administracja postanowiła zerwać kontakty z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym po tym, jak ten zorganizował hucpę podczas konferencji prasowej, na której atakował prezydenta USA Donalda Trumpa. O sprawie poinformował ambasador USA w Polsce Tom Rosse.
Zaskoczenia nie ma
Do wpisu Rose’a odniósł się na antenie Polsat News były ambasador USA w Polsce Mark Brzeziński.
Nikt nie powinien być zaskoczony, że amerykański ambasador zdecydowanie chroni reputację, chroni integralność amerykańskiego prezydenta, bez względu na to, z jakiej jest partii
— wskazał.
Należy spodziewać się, że pan ambasador Rose będzie zdecydowanie bronił reputacji prezydenta Trumpa
— mówił.
Powiedział to jasno, kiedy został zaprzysiężony przez Senat Stanów Zjednoczonych
— zaznaczył.
Silne relacje
Brzeziński stwierdził jednak, że to zdarzenie nie sprawiło, że pogorszyły się relacje Polski z USA.
Są dzisiaj silniejsze niż kiedykolwiek wcześniej i wykraczają poza rządy, poza politykę, a nawet poza wojsko i bezpieczeństwo
— powiedział.
Dlatego tak ważne jest, żeby unikać niepotrzebnych prowokacji po obu stronach
— zaznaczył.
