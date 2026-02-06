TYLKO U NAS

Były prezydent Andrzej Duda surowo ocenił działalnie Donalda Tuska ws. USA. / autor: wPolsce24
Były prezydent Andrzej Duda surowo ocenił działalnie Donalda Tuska ws. USA. / autor: wPolsce24

Dzisiaj Donald Tusk ma taką sytuację, że tak się zachowywał wobec obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych i takimi słowami operował wobec niego i oskarżeniami o szpiegostwo, czy tam agenturalną działalność na rzecz Moskwy, Rosji, przyjaźń z Putinem. Wszyscy znamy to zdjęcie słynne, na którym zachował się jak niepoważny, przepraszam, gówniarz. Nie ma dzisiaj czego szukać tak naprawdę w Białym Domu i on to doskonale wie” - ocenił były prezydent Andrzej Duda na antenie Telewizji wPolsce24.

Andrzej Duda został zapytany o sprawę polityki zagranicznej i rozdźwięk pomiędzy obozem prezydenta a premiera w sprawie relacji z USA.

Nie jest żadną tajemnicą, kto promował Donalda Tuska przez lata i kto go wylansował na szefa Rady Europejskiej kiedyś. To jest oczywiste, że było to wtedy wsparcie Angeli Merkel i że to była po prostu niemiecka polityka

— wskazał na antenie Telewizji wPolsce24.

Dzisiaj mamy też taką politykę rządu, jak widzimy. „Lotnisko jest w Berlinie” - mówił swego czasu wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej w czasie kampanii prezydenckiej w 2020 roku. Nie rozumiał, po co chcemy budować Centralny Port Komunikacyjny, skoro lotnisko jest w Berlinie

— przypomniał, nawiązując do słów Rafała Trzaskowskiego.

Po co w Polsce port kontenerowy? Przecież są porty kontenerowe w Niemczech, to zerwano kontrakty na budowę portu kontenerowego w Świnoujściu pod pozorem repolonizacji. Tylko ile lat ta repolonizacja potrwa? Ile lat potrwa uzyskanie nowych pozwoleń? Przez ile lat będzie zarabiał Hamburg i Rostock? To jest repolonizacja projektu i germanizacja pieniędzy, które by można było zarobić i które Rzeczpospolita mogłaby zarobić w praktyce. Inne widzenie priorytetów

— zaznaczył.

Relacje Tuska z USA

Były prezydent zwrócił uwagę także na złe relacje pomiędzy obecnie rządzącymi a prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Dzisiaj Donald Tusk ma taką sytuację, że tak się zachowywał wobec obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych i takimi słowami operował wobec niego i oskarżeniami o szpiegostwo, czy tam agenturalną działalność na rzecz Moskwy, Rosji, przyjaźń z Putinem. Wszyscy znamy to zdjęcie słynne, na którym zachował się jak niepoważny, przepraszam, gówniarz

— przekazał, przypominając, jak Tusk przykładał palce ułożone w pistolet do pleców Trumpa.

Nie ma dzisiaj czego szukać tak naprawdę w Białym Domu i on to doskonale wie

— wskazał.

Tusk nie ma interesu

Andrzej Duda został zapytany, czy w jego ocenie jest szansa na to, że Donald Tusk dla dobra Polski zdecyduje się dogadać.

Powiem otwarcie, też z własnego doświadczenia, wątpię w to, żeby premier Tusk chciał się dogadać tam, gdzie nie ma swojego osobistego interesu politycznego

— wskazał.

Tam, gdzie ma swój osobisty interes polityczny, tam jest bardzo miły i bardzo jest elastyczny. Tylko trzeba bardzo uważać, ponieważ ta elastyczność sięga tylko do granicy jego osobistego interesu. Tam, gdzie ten osobisty interes znika i tam, gdzie coś jest nie po jego myśli, przestaje być miły

— zaznaczył.

Spór o ambasadorów

Były prezydent zwrócił uwagę, że z takim zjawiskiem mamy do czynienia m.in. przy okazji sporu o ambasadorów.

To jest po prostu takie żarzące się ognisko, do którego Donald Tusk „dosypuje węgla” w momencie, w którym jest mu to potrzebne, żeby się rozpaliło i żeby przyciągnęło uwagę. Wtedy on to robi po to, żeby odwrócić uwagę i zainteresowanie opinii publicznej od innych spraw, które nie są mu wygodne

— powiedział.

To jest wbrew interesom Rzeczypospolitej. A co go to obchodzi? Najważniejsze, że on swoje osobiste cele polityczne realizuje

— zauważył.

ZOBACZ CAŁY PROGRAM:

Adrian Siwek/wPolsce24

