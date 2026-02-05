„Myślę, że nikt się nie spodziewał innego rozstrzygnięcia niż te, które zapadł. Jestem osobą niewinną, zawsze działałem zgodnie z prawem” - zaznaczył na antenie Telewizji wPolsce24 Zbigniew Ziobro na gorąco komentując decyzję warszawskiego Sądu Rejonowego, który zdecydował, że były minister sprawiedliwości ma trafić do aresztu.
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec b. ministra sprawiedliwości i posła PiS Zbigniewa Ziobry – poinformował na X jeden z obrońców Ziobry, adw. Adam Gomoła. Dodał, że decyzja ta będzie zaskarżona do Sądu Okręgowego w Warszawie. Sprawą wniosku o areszt dla byłego szefa MS zajmowała się sędzia Agnieszka Prokopowicz.
Ziobro komentując decyzję sądu przyznał, że nie spodziewał się innego rozstrzygnięcia. Stawiane mu zarzuty nazwał „absurdalnymi”.
Myślę, że nikt się nie spodziewał innego rozstrzygnięcia niż te, które zapadło. Chciałbym na wstępie powiedzieć, że jestem osobą niewinną. Zawsze działałem zgodnie z prawem. Jako prokurator generalny przez lata walczyłem z najgroźniejsza przestępczością. Były nawet zlecenia zabicia mnie ze strony zorganizowanych grup przestępczych, a teraz również trafiłem na groźnych i niebezpiecznych przestępców. Polityków, których ścigałem za poważne defraudacje, wielką korupcję, wystarczy wspomnieć o Nowaku, Grodzkim czy wyprowadzeniu pieniędzy przez Giertycha, milionów złotych z Polnordu
— zaznaczył.
Dzisiaj jest realizowana zemsta poprzez absurdalne zarzuty niczym z „Procesu” Kafki. Zarzuca mi się, że chciałem przekazać kwotę 14 milionów złotych na remont prokuratury z jednego rachunku państwowego na innym rachunek państwowy i to jest dowód mojej zbrodni i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Albo że ministerstwo przekazało kwotę 30 milionów złotych na najnowocześniejszy sprzęt elektorniczny do walki z groźną przestępczością
— wyliczał Ziobro.
Stawia mi się zarzuty za to, że chciałem przekazywać środki na wozy strażackie, wyposażenie szpitali, czy budowę ośrodka pomocy ofiarom przestępstw ks. Olszewskiego, który powstał bardzo tanio. Wszystkie zarzuty, które są mi stawiane są kompletnie absurdalne. One dowodzą, że tu chodzi o zemstę
— podkreślił.
Jest jeszcze jedna rzeczą, a mianowicie ustawianie sędziów pod orzeczenie z rażącym łamaniem prawa. Czy tak zachowuje się ktoś, kto jest pewny dowodów i rozstrzygnięcia? Czy raczej ktoś, kto nie jest pewny rozstrzygnięcia i chce zapewnić jego słuszność właściwymi sędziami, którzy ze złamaniem procedury sądowej są ustawiani pod określoną sprawę?
— pytał Ziobro.
Były szef resortu sprawiedliwości zwrócił uwagę na to, że sędzia Agnieszka Prokopowicz powinna sama wyłączyć ze sprawy. Przypomniał również, że z rana złożył wobec niec niej zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.
Pani z „Iustiti” (…) nie powinna orzekać w tej sprawie, (…) ale tutaj żadne zasady się nie liczą. Dzisiaj rano złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa wobec niej, żądając, aby ją wyłączyć ze sprawy, ale ona nie widziała powodu, aby się wyłączyć, ani nie widziała powodu, aby sprawa była rozstrzygana jeszcze z dwoma kolejnymi sędziami, tak jak to było z Marcinem Romanowskim i Dariuszem Mateckim
— powiedział.
Dopytywany o to, jak jego zdaniem zakończy sie cała sprawa, Ziobro powiedział, że ma pewność, że zakończy się ona „klęską Tuska”.
Nie mamy wątpliwości, że zakończy się klęską Tuska i mówię to z głębokiego swojego przeświadczenia. To wymaga pewnej mądrości działań, która wymaga również pewnego wysiłku po stronie prawicy, zwłaszcza po stronie PiS, ale mam wewnętrzną pewność, że koniec Tuska jest już blisko i bliski jest czas rozliczenia tych wszystkich, którzy tego rodzaju kryminalne przedsięwzięcia organizują, bo skoro można robić takie ustawki i w tak ostentacyjny sposób łamać prawo (…), to znaczy, że można robić to wobec każdego Polaka, który podpadnie lokalnej sitwie
— zaznaczył.
Telewizja wPolsce24/Oprac. Kamil Kwiatek
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/752447-tylko-u-nas-ziobro-o-decyzji-sadu-ws-aresztu-to-zemsta
