„Ta ‘praworządność walcząca’ polega na tym, że ‘bierzemy pałę i okładamy wszystkich dookoła, a zwłaszcza tych, którzy się z nami nie zgadzają’. To na tym polega ich praworządność. To jest po prostu normalny bandytyzm, nazwijmy to po imieniu - mówił na antenie Telewizji wPolsce24 były prezydent Andrzej Duda.
Były prezydent Andrzej Duda został zapytany o to, jak ocenia obecny poziom polskiej praworządności i demokracji.
Źle oceniam niestety od samego początku, poczynając jeszcze od czasów pana Bodnara po nominację pana Żurka. Nie mam żadnych wątpliwości, że dzisiaj i wymiar sprawiedliwości w znaczeniu sądownictwa, a przede wszystkim prokuratura są używane jako polityczne narzędzie walki
— zaznaczył na antenie Telewizji wPolsce24.
Po prostu tak jest. To widać gołym okiem
— ocenił.
Zakłamanie
Były prezydent ocenił, że zakłamanie środowiska liberalno-lewicowego, które dzisiaj rządzi w Polsce, jest ogromne.
Liberalno-lewicowe siły w Brukseli cały czas były tą ich przysłowiową „zagranicą”. „Ulice” próbowali sobie stworzyć w Polsce, a „zagranicę” sobie przywoływali, wrzeszcząc, jakie to straszliwe naruszenia praworządności są w Polsce
— zauważył.
Jeżeli się temu przyjrzymy, to przeciwko czemu protestowali? Przeciwko demokratycznie wybranemu rządowi, przeciwko demokratycznie wybranemu prezydentowi zgodnie ze wszystkimi regułami wyborczymi, gdzie wszystko było absolutnie legalne, zgodnie z konstytucją
— dodał.
Kto pierwszy rozpoczął ten skok na wymiar sprawiedliwości szeroko rozumiany? Dokładnie właśnie obóz Platformy Obywatelskiej, dokonując skoku na Trybunał Konstytucyjny w 2015 roku, przed czym ja ostrzegałem, kiedy odbierałem potwierdzenie zwycięstwa wyborczego z rąk Państwowej Komisji Wyborczej w Pałacu w Wilanowie
— przypomniał.
Autorytarny rząd
Andrzej Duda podzielił się także surową oceną na temat stylu sprawowania rządów przez koalicję 13 grudnia.
Ten rząd w ogromnym stopniu rządzi przez przemoc. To jest bardzo specyficzna sytuacja, bo to jest taki bardzo „praworządny” rząd, że wtedy kiedy okazuje się, że nie ma narzędzi prawnych, bo nie ma prezydenta Rzeczpospolitej, który by im podpisywał ustawy, żeby mogli dokonywać zmian, to się nie przejmują, bo uważają, że to jest „praworządność walcząca”
— wskazał.
Ta „praworządność walcząca” polega na tym, że „bierzemy pałę i okładamy wszystkich dookoła, a zwłaszcza tych, którzy się z nami nie zgadzają”. To na tym polega ich praworządność. To jest po prostu normalny bandytyzm, nazwijmy to po imieniu
— dodał.
Mamy dzisiaj do czynienia z rządami tak naprawdę autorytarnymi
— zauważył.
Adrian Siwek/wPolsce24
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/752446-tylko-u-nas-duda-mamy-do-czynienia-z-rzadami-autorytarnymi
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.