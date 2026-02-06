Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że na terenie działania każdej prokuratury okręgowej będzie prokuratura rejonowa specjalizująca się w ściganiu przestępstw wynikających z „mowy nienawiści”. Poinformował, że rozporządzenie w tej sprawie zostało już podpisane.
Szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek powiedział w Olsztynie, że 4 lutego podpisał rozporządzenie, zgodnie z którym w każdym okręgu w Polsce będzie wyznaczona prokuratura rejonowa specjalizująca się w ściganiu przestępstw wynikających z „mowy nienawiści”.
W ubiegłym tygodniu minister Żurek mówił, że „musimy mieć świadomość, że mowa nienawiści prowadzi w bardzo złym kierunku”.
Ja będę tutaj reorganizował prokuraturę i w najbliższych tygodniach pokażę specjalną strukturę, która będzie wyspecjalizowana w ściganiu mowy nienawiści wobec wszystkich
— podkreślił wówczas szef MS.
Minister sprawiedliwości Żurek zapowiedział wówczas także, że przyjrzy się sprawie byłego opozycjonisty Adama Borowskiego, który został skazany na sześć miesięcy pozbawienia wolności za zniesławienie adwokata i posła KO Romana Giertycha. Pytany przez RMF24, czy kara wymierzona Borowskiemu jest adekwatna do popełnionego czynu, zauważył wowczas, że „Adam Borowski mógł przeprosić, nie chce tego zrobić”. Dodał jednocześnie, że przyjrzy się sprawie Borowskiego, ponieważ nie chce, żeby stał się on „ikoną tej grupy politycznej, którą reprezentuje, jako osoba prześladowana”.
Szef Ministerstwa Sprawiedliwości odniósł się wówczas do mającego zastosowanie w tej sprawie art. 212 Kodeksu karnego, który mówi o przestępstwie zniesławienia. W paragrafie drugim, który ma zastosowanie w sytuacji, gdy do zniesławienia dochodzi za pośrednictwem środków masowego komunikowania, poza karą grzywny lub ograniczenia wolności przewiduje on również karę pozbawienia wolności do roku. W ocenie Żurka należy podjąć próbę zmiany art. 212 k.k.
Kary powinny być bardzo wysokie, ale w postępowaniu cywilnym. Właściwie nie kary, a zadośćuczynienia, odszkodowania czy nawet koszty publikacji (przeprosin – PAP)
— powiedział wówczas szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek.
Sprawa Borowskiego
Giertych oskarżył Borowskiego o zniesławienie w związku z jego wypowiedzią na antenie Telewizji Republika na temat afery Polnordu. Borowski stwierdził, że Giertych jest adwokatem, który „współpracuje z przestępcami i zapewniał nie tylko tarczę prawną, ale dawał swoich znajomych, żeby byli »słupami«”. Prawomocny wyrok w tej sprawie zapadł 21 stycznia.
25 działaczy opozycji demokratycznej z czasów PRL przesłało szefowi MS oświadczenie w sprawie Adama Borowskiego. Jego celem jest skłonienie ministra do podjęcia kroków na rzecz rewizji nadzwyczajnej w sprawie działacza niepodległościowego.
Z kolei grupa 91 członków byłej opozycji antykomunistycznej w PRL oraz „innych osób podzielających ich stanowisko” skierowała list do RPO. Zaapelowali w nim o złożenie przez Wiącka kasacji lub skargi nadzwyczajnej od wydanego w sprawie Borowskiego wyroku. W przesłanym PAP liście jego autorzy stwierdzili, że paragraf 2 art. 212 k.k. „pozwala karać więzieniem za opinię wyrażoną w mediach, a to w demokratycznym państwie prawa nie powinno mieć miejsca, tym bardziej że nie wzywał on (Borowski) do nienawiści czy dyskryminacji”. Dodali, że były opozycjonista nie odwołał się od wyroku sądu, ponieważ – „według jego słów nie znał treści wyroku i nie był skutecznie informowany przez Sąd”.
