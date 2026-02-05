Tusk broni Czarzastego ws. Trumpa. Prezes CPAC: "Jeśli zadzierasz z Ambasadorem Tomem Rose zadzierasz z nami wszystkimi"

  • Polityka
  • opublikowano:
Prezes CPAC zareagował na wpis Tuska. / autor: Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0>, via Wikimedia Commons
Prezes CPAC zareagował na wpis Tuska. / autor: Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0>, via Wikimedia Commons

Panie Premierze, jeśli zadzierasz z Ambasadorem Tomem Rose, zadzierasz z nami wszystkimi. I proszę, przestań używać prawa, żeby nas uciszyć” - napisał prezes CPAC Matt Schalpp, odpowiadając na wpis premiera Donalda Tuska, który próbował bronić marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

Amerykańska administracja postanowiła zerwać kontakty z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym po tym, jak ten zorganizował hucpę podczas konferencji prasowej, na której atakował prezydenta USA Donalda Trumpa.

Nie będziemy już utrzymywać kontaktów, ani komunikować się z Marszałkiem Sejmu Czarzastym, którego oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta Trumpa stały się poważną przeszkodą dla naszych doskonałych relacji z premierem Tuskiem i jego rządem

— przekazał Tom Rose, ambasador USA w Polsce.

Czarzastego próbował bronić premier Donald Tusk.

Panie Ambasadorze Rose, sojusznicy powinni się szanować, a nie pouczać. Przynajmniej tak w Polsce rozumiemy partnerstwo

— napisał.

CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Odpowiedź na list to nie wszystko! Szynkowski vel Sęk o zerwaniu kontaktów USA z Czarzastym: Narastające wątpliwości

Mocna odpowiedź szefa CPAC

Wpis ten spotkał się z odpowiedzią ze strony Toma Rose’a, o czym informowaliśmy wcześniej na portalu wPolityce.pl.

CZYTAJ TAKŻE: Mocna riposta ambasadora USA na uderzenie Tuska: Zakładam, że napisałeś do mnie przez pomyłkę, a miałeś na myśli Czarzastego

Teraz na wpis szefa rządu zareagował także Matt Schlapp, prezes Conservative Political Action Conference (CPAC).

Panie Premierze, jeśli zadzierasz z Ambasadorem Tomem Rose, zadzierasz z nami wszystkimi. I proszę, przestań używać prawa, żeby nas uciszyć

— zaznaczył.

CZYTAJ TAKŻE:

TYLKO U NAS. Odpowiedź na list to nie wszystko! Szynkowski vel Sęk o zerwaniu kontaktów USA z Czarzastym: Narastające wątpliwości

Szaleństwo! Tusk po stronie Czarzastego. Próbuje strofować ambasadora USA. „Sojusznicy powinni się szanować, a nie pouczać”

USA zrywają kontakty z Czarzastym za obrażanie prezydenta Trumpa! „Nie pozwolimy nikomu szkodzić stosunkom polsko-amerykańskim”

Bezczelna reakcja Czarzastego na zapowiedź ambasadora Rose’a! USA zerwały z nim kontakty. „Nie zmienię stanowiska”

Adrian Siwek/PAP

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych