„Panie Premierze, jeśli zadzierasz z Ambasadorem Tomem Rose, zadzierasz z nami wszystkimi. I proszę, przestań używać prawa, żeby nas uciszyć” - napisał prezes CPAC Matt Schalpp, odpowiadając na wpis premiera Donalda Tuska, który próbował bronić marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.
Amerykańska administracja postanowiła zerwać kontakty z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym po tym, jak ten zorganizował hucpę podczas konferencji prasowej, na której atakował prezydenta USA Donalda Trumpa.
Nie będziemy już utrzymywać kontaktów, ani komunikować się z Marszałkiem Sejmu Czarzastym, którego oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta Trumpa stały się poważną przeszkodą dla naszych doskonałych relacji z premierem Tuskiem i jego rządem
— przekazał Tom Rose, ambasador USA w Polsce.
Czarzastego próbował bronić premier Donald Tusk.
Panie Ambasadorze Rose, sojusznicy powinni się szanować, a nie pouczać. Przynajmniej tak w Polsce rozumiemy partnerstwo
— napisał.
Mocna odpowiedź szefa CPAC
Wpis ten spotkał się z odpowiedzią ze strony Toma Rose’a, o czym informowaliśmy wcześniej na portalu wPolityce.pl.
Teraz na wpis szefa rządu zareagował także Matt Schlapp, prezes Conservative Political Action Conference (CPAC).
Panie Premierze, jeśli zadzierasz z Ambasadorem Tomem Rose, zadzierasz z nami wszystkimi. I proszę, przestań używać prawa, żeby nas uciszyć
— zaznaczył.
