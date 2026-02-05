Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa ogłosił decyzję w sprawie wniosku Prokuratury Krajowej o areszt dla byłego szefa MS, posła PiS Zbigniewa Ziobry! Sprawą wniosku o areszt dla byłego szefa MS zajmowała się sędzia Agnieszka Prokopowicz. Sąd postanowił o tymczasowym aresztowaniu. O sprawie poinformował jego pełnomocnik. Mec. Gomoła zapowiedział zaskarżenie tej decyzji. „Sąd zaznaczył, że w przypadku zatrzymania pana Zbigniewa Ziobro byłby on przekazany do zakładu leczniczego. Takie było zastrzeżenie sądu” - poinformował z kolei mec. Bartosz Lewandowski.
Po całodziennym posiedzeniu, sąd wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Zbigniewa Ziobry.
Sąd postanowił o tymczasowym aresztowaniu Ministra Zbigniewa Ziobro. Zaskarżymy te decyzję do Sądu Okręgowego w Warszawie
— napisał mec. Adam Gomoła.
Sąd zaznaczył, że w przypadku zatrzymania pana Zbigniewa Ziobro byłby on przekazany do zakładu leczniczego. Takie było zastrzeżenie sądu
— poinformował mec. Bartosz Lewandowski.
Sąd stwierdził, co jest bardzo istotne, że na tym etapie, absolutnie sąd nie bada kwestii tego, czy dowody potwierdzają winę i sprawstwo pana Zbigniewa Ziobry. Nie przeprowadza szczegółowej analizy materiału dowodowego. Natomiast sąd wyraził taki pogląd, że kwestia tych kwalifikacji z przywłaszczenia tego mienia (…) będzie poddana szczegółowej i wnikliwej analizie przez sąd, który ew. będzie orzekał w sprawie merytorycznej, podzielając de facto stanowisko obrony, co do tego, że ta kwalifikacja nie jest do końca prawidłowa. Niemniej sądowi w tej sprawie to wystarczyło do uznania, że istnieje przesłanka do tego, żeby to postanowienie o tymczasowym aresztowaniu wydać
— mówił.
Już dzisiaj złożyłem do akt sprawy wniosek o wstrzymanie wykonalności tego orzeczenia, więc sąd I instancji będzie ten wniosek najpierw rozpoznawał. (…) W mojej ocenie wydawanie listu gończego wobec pana ministra Ziobro nie ma innego żadnego celu procesowego niż tylko to, żeby tę sprawę medialnie i politycznie rozgrywać
— podkreślił mec. Lewandowski.
Pan minister Ziobro jest objęty ochroną międzynarodową. Prokuratura wie, gdzie pan minister jest, więc wdrażanie poszukiwań po to, żeby wizerunek pana posła Ziobry był prezentowany i powielany w mediach i wykorzystywany politycznie uważam za naruszanie standardów i uważam, że jest to działanie mające na celu wywołanie efektu politycznego, a nie podyktowane koniecznością zabezpieczenia toku postępowania
— ocenił.
List gończy i ENA
Prok. Piotr Woźniak, który kieruje śledztwem dotyczącym nadużyć przy Funduszu Sprawiedliwości, zapowiedział wszczęcie poszukiwań Zbigniewa Ziobry na podstawie listu gończego i ENA. Podkreślił, że sąd uwzględnił w całości wniosek prokuratury o zastosowanie trzymiesięcznego aresztowania wobec Ziobry.
Po ogłoszeniu decyzji podkreślił w rozmowie z dziennikarzami, że sąd „podzielił w pełni argumentację we wniosku (prokuratury - PAP), uznając, że zachodzi przesłanka ogólna do stosowania środków zapobiegawczych w postaci dużego prawdopodobieństwa popełnienia przez podejrzanego zarzucanych mu czynów”. Dodał, że sąd za zasadne uznał także szczególne przesłanki aresztu: obawę ukrywania się podejrzanego, ryzyko matactwa procesowego oraz realną groźbę wymierzenia surowej kary.
Kolejnym etapem będzie wdrożenie poszukiwań podejrzanego listem gończym oraz europejskim nakazem aresztowania
— zapowiedział prok. Woźniak.
Poinformował też, że list gończy za Ziobrą zostanie sporządzony najprawdopodobniej w piątek po otrzymaniu akt sądowych, natomiast wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania (ENA) ma trafić do sądu okręgowego na początku przyszłego tygodnia.
Co dalej?
Sprawą wniosku o areszt dla byłego szefa MS zajmowała się sędzia Agnieszka Prokopowicz. Posiedzenie po raz pierwszy odroczyła 22 grudnia ub.r. z powodu niedołączenia przez prokuraturę materiałów niejawnych do wniosku o areszt. Po raz drugi 15 stycznia br. - po złożeniu wniosku o jej wyłączenie, w którym wskazywano m.in. na kwestie związane z jej przynależnością do sędziowskiego stowarzyszenia „Iustitia”. 16 stycznia sąd jednak nie uwzględnił tego wniosku.
Należy się spodziewać, że teraz wydany zostanie za byłym ministrem list gończy i na jego podstawie zostaną uruchomione dalsze jego poszukiwania na terenie kraju i po ustaleniu, że Ziobro nie przebywa na terytorium Polski, kolejnym etapem ma być uruchomienie poszukiwań na podstawie europejskiego nakazu aresztowania.
