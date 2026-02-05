Według ustaleń youtubowego kanału „PRZEkanał” były premier, szef EKR Mateusz Morawiecki ma zapowiedzieć wniosek o tajne posiedzenie Sejmu ws. rosyjskich powiązań marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.
NEWS. Jak się dowiadujemy, jutro na konferencji prasowej były premier Mateusz Morawiecki zapowie wniosek o tajne posiedzenie Sejmu ws. rosyjskich powiązań Włodzimierza Czarzastego. Posłowie domagają się informacji w tej sprawie, np. dot. przepływów finansowych
— wskazał „Przekanał”.
Rosyjskie kontakty Czarzastego
Na 11 lutego prezydent Nawrocki zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, a jednym z zapowiedzianych przez jego kancelarię tematów ma być „wyjaśnienie wszelkich okoliczności rosyjskich kontaktów towarzysko-biznesowych Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego”.
W. Czarzasty, Marszałek Sejmu, druga osoba w RP, nieprześwietlony przez służby, w którego najbliższym otoczeniu jest Rosjanka pracująca dla domu aukcyjnego z Sankt Petersburga (związanego ze Sberbankiem), aktywnie bierze udział w wojnie koalicji D. Tuska z prezydentem Karolem Nawrockim
— informował Piotr Nisztor z Telewizji Republika.
