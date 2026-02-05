„Prezes Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP (ich zaprosił Marszałek) został w 2017 r. prawomocnie skazany. Otóż gen. dyw. rezerwy Piotr Czerwiński, którego wzniosły cytat został nawet zamieszczony na stronie internetowej Kancelarii Sejmu, zaangażował około 2 tys. żołnierzy do nieodpłatnej pracy przy budowie swojego prywatnego domu. Z nim marszałek Czarzasty rozmawiał o szacunku do munduru. Serio” - przekazał w mediach społecznościowych Mateusz Kurzejewski, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości.
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty spotkał się z weteranami.
Jesteśmy po stronie polskich żołnierzy
— mówił, wykorzystując otoczenie byłych wojskowych do atakowania prezydenta USA Donalda Trumpa.
Autorytet Czarzastego
Okazuje się, że wśród weteranów, którzy wzięli udział w politycznym happeningu Czarzastego, nie zabrakło postaci kontrowersyjnych.
Chyba nie będzie zaskoczeniem, jak napiszę, że mało który z widocznych na zdjęciu byłych żołnierzy był w Afganistanie? Dla niektórych jednak może być zaskoczeniem, że prezes Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP (ich zaprosił Marszałek) został w 2017 r. prawomocnie skazany. Otóż gen. dyw. rezerwy Piotr Czerwiński, którego wzniosły cytat został nawet zamieszczony na stronie internetowej Kancelarii Sejmu, zaangażował około 2 tys. żołnierzy do nieodpłatnej pracy przy budowie swojego prywatnego domu. Z nim marszałek Czarzasty rozmawiał o szacunku do munduru. Serio
— napisał wicerzecznik PiS Mateusz Kurzejewski.
Czarzasty przyjął wczoraj w Sejmie weteranów, którzy bronią honoru polskiego żołnierza, polskiego munduru. Przemawiał między innymi gen. Piotr Czerwiński, który o szacunku do munduru wie wszystko
— zadrwił historyk Krzysztof Kloc, przypominając sprawę skazania wojskowego za wykorzystywanie żołnierzy do własnego celu.
Wykorzystywanie żołnierzy
W 2017 roku generał rez. Piotr Czerwiński został prawomocnie skazany za wykorzystywanie żołnierzy do prac związanych z budową jego domu oraz używanie służbowych samochodów do celów prywatnych. Został on skazany na 45 tys. zł grzywny.
Do wykorzystywania żołnierzy doszło w połowie lat 2000, kiedy był dowódcą 1. Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej. Prace wykonywali żołnierze służby zasadniczej. Żołnierze mieli także pracować przy okazji ślubu jego córki. W mocy wyrok utrzymał Sąd Najwyższy.
Na tym nie koniec
To jednak nie wszystko. Generał dywizji w czasach pierwszych rządów Platformy Obywatelskiej - PSL był wiceministrem obrony narodowej. Został jednak odwołany w 2008 roku z powodu toczących się wobec niego śledztwo. Oprócz śledztwa dotyczącego wykorzystywania żołnierzy toczyło się wobec niego postępowanie ws. nieprawidłowości przy organizowaniu przetargów dla 12. Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie.
Pan gen. dyw. w st. spocz. Piotr Czerwiński, z uwagi na kontynuację formułowanych publicznie zarzutów, w tym w zapytaniu Pana Posła Aleksandra Szczygło, na które niniejszym odpowiadam, uznał, że ma w tej sytuacji utrudnioną możliwość sprawowania swojej funkcji. W dniu 3 stycznia br. złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska. Kierując się dobrem publicznym oraz nie chcąc wciągać Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w wir rozgrywek politycznych, przyjąłem ją i wystąpiłem do prezesa Rady Ministrów o odwołanie pana gen. dyw. w st. spocz. Piotra Czerwińskiego z funkcji sekretarza stanu w MON
— informował w 2008 roku ówczesny minister obrony narodowej Bogdan Klich.
Adrian Siwek/Rzeczpospolita/X/Bankier.pl/Wprost.pl/Sejm.gov.pl
