Ambasador Tom Rose poinformował dziś, że USA zrywają kontakty z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym z uwagi na jego „oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta Trumpa”. Premier Donald Tusk postanowił w tej sprawie stanąć po stronie Czarzastego, co wywołało bardzo ostrą reakcję ambasadora USA.
Z dniem dzisiejszym nie będziemy już utrzymywać kontaktów, ani komunikować się z Marszałkiem Sejmu Czarzastym, którego oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta Trumpa stały się poważną przeszkodą dla naszych doskonałych relacji z premierem Tuskiem i jego rządem. Nie pozwolimy nikomu szkodzić stosunkom polsko-amerykańskim ani okazywać braku szacunku prezydentowi Donaldowi Trumpowi, który tak wiele uczynił dla Polski i narodu polskiego
— poinformował na platformie X Tom Rose, ambasador USA w Polsce.
Tusk po stronie Czarzastego
Do tej zapowiedzi odniósł się Donald Tusk.
Panie Ambasadorze Rose, sojusznicy powinni się szanować, a nie pouczać. Przynajmniej tak w Polsce rozumiemy partnerstwo
— napisał Donald Tusk, tym samym jednoznacznie stając w całym konflikcie po stronie marszałka Sejmu i byłego członka PZPR Włodzimierza Czarzastego.
Mocna riposta Rose’a
Tom Rose w bardzo ostry sposób zareagował na to, że Donald Tusk zdecydował się stanąć po stronie przedstawiciela swojej koalicji w sporze z USA.
Szanowny Panie Premierze, zakładam, że Twoja przemyślana i dobrze sformułowana wiadomość została do mnie wysłana przez pomyłkę, ponieważ z pewnością miałeś to na myśli, pisząc do Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, którego nikczemne, lekceważące i obraźliwe komentarze na temat prezydenta Trumpa mogły potencjalnie zaszkodzić Twojemu rządowi
— podkreślił Tom Rose.
Panie Premierze, żywię jedynie najwyższy szacunek i podziw dla Pańskiego odważnego przywództwa i dziesięcioleci wkładu we wzmocnienie relacji między USA a Polską. Był Pan prawdziwie wzorowym sojusznikiem i wielkim przyjacielem Stanów Zjednoczonych
— zaznaczył.
Wiem, że zgodzisz się, że obrażanie i poniżanie Donalda Trumpa, prezydenta Stanów Zjednoczonych – największego przyjaciela, jakiego Polska kiedykolwiek miała w Białym Domu - jest ostatnią rzeczą, jaką powinien zrobić jakikolwiek polski przywódca. Jak zapewne wiesz, zawsze będę bronił mojego Prezydenta bez wahania, wyjątków lub przeprosin
— napisał ambasador USA w Polsce.
