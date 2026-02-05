Polowanie na Andruszkiewicza. Prezydent Nawrocki o prokuraturze: "Atakuje człowieka, który od lat konsekwentnie działa na rzecz Polski"

12 lat śledztwa bez dowodów, jednoznaczne opinie grafologów wskazujące na brak związku ze sprawą Adama Andruszkiewicza – i nagle olśnienie. Prokuratura działa w tej sprawie wolno i selektywnie, ale dziwnym trafem zawsze zgodnie z oczekiwaniami „kierownika” - napisał w mediach społecznościowych prezydent Karol Nawrocki.

Zastępca szefa KPRP Adam Andruszkiewicz został wezwany na 11 lutego przez Prokuraturę Regionalną w Lublinie w charakterze podejrzanego. Chodzi o śledztwo ws. rzekomego fałszowania podpisów pod listami wyborczymi z 2014 r. w woj. podlaskim.

Wsparcie prezydenta

Na sprawę zareagował w mediach społecznościowych prezydent Karol Nawrocki.

12 lat śledztwa bez dowodów, jednoznaczne opinie grafologów wskazujące na brak związku ze sprawą Adama Andruszkiewicza – i nagle olśnienie. Prokuratura działa w tej sprawie wolno i selektywnie, ale dziwnym trafem zawsze zgodnie z oczekiwaniami „kierownika”

— napisał.

Atakuje człowieka, który od lat konsekwentnie działa na rzecz Polski bez względu na polityczne koniunktury. Dziękuję Ministrze za Twoją pracę dla Polski

— dodał.

Czas szybko płynie

Adam Andruszkiewicz podziękował za wsparcie prezydentowi.

Dziękuję za wsparcie Panie Prezydencie! Bez względu na kłamliwe, polityczne ataki działamy dla Polski a niszczący naszą praworządność muszą mieć świadomość, że czas szybko płynie. Do zwycięstwa

— zaznaczył.

Adrian Siwek/X

