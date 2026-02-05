USA zdecydowały się zerwać kontakty z marszałkiem Sejmu Włodzimierz Czarzastego za względu na „oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta Trumpa”. Do tej sprawy odnieśli się m.in. ministrowie w KPRP oraz szereg polityków PiS.
Z dniem dzisiejszym nie będziemy już utrzymywać kontaktów, ani komunikować się z Marszałkiem Sejmu Czarzastym, którego oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta Trumpa stały się poważną przeszkodą dla naszych doskonałych relacji z premierem Tuskiem i jego rządem. Nie pozwolimy nikomu szkodzić stosunkom polsko-amerykańskim ani okazywać braku szacunku prezydentowi Donaldowi Trumpowi, który tak wiele uczynił dla Polski i narodu polskiego
— poinformował na platformie X Tom Rose, ambasador USA w Polsce.
Reakcja prezydenckich ministrów
Na zapowiedź ambasadora USA zareagowali m.in. ministrowie prezydenta Karola Nawrockiego.
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty nie dość, że ma problemy z wyjaśnieniem wschodnich kontaktów towarzysko - biznesowych to dodatkowo demoluje relacje polsko-amerykańskie. W czasach PRL dla komunistów Stany Zjednoczone były największym wrogiem. Czasy się zmieniły, ale mentalność postkomunisty Czarzastego nie uległa zmianie. Takiego Marszałka Sejmu wybrała rządząca obecnie koalicja, człowieka, który nie rozumie wagi i znaczenia sojuszy
— napisał Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta.
Słownik Języka Polskiego definiując zjawisko dyplomacji wskazuje nie tylko na działalność na rzecz swojego państwa w ramach polityki zagranicznej, ale także na umiejętność zachowania się w trudnej sytuacji tak, aby nikogo nie urazić i osiągnąć zamierzony cel. W ani jedną z tych definicji Marszalek Czarzasty nie potrafił się wpisać. Niepotrzebnie powoduje napięcia w relacjach polsko-amerykańskich
— podkreślił Marcin Przydacz.
Zastanawiający jest czas zerwania kontaktów przez Amerykanów z Panem Czarzastym i fakt, że odbywa się to w dzień po tym, jak opinia publiczna dowiedziała się o jego niejasnych wschodnich kontaktach biznesowo-towarzyskich
— dodał.
Komentarze polityków PiS
Spór Czarzastego z administracja obecnego prezydenta USA jest komentowano także przez wielu polityków PiS.
Zerwanie oficjalnych kontaktów administracji naszego największego sojusznika z drugą osobą w naszym państwie, czyli Marszałkiem Sejmu to potężna kompromitacja koalicji 13 grudnia. Czarzasty jest nieodpowiedzialny i zagraża interesom naszego państwa. Co więcej, dzieje się to w czasie kiedy milczy w sprawie Rosjanki związanej z Kremlem ze swojego otoczenia. Czy Amerykanie wiedzą coś więcej? Dymisja wydaje się czymś oczywistym
— stwierdził Sebastian Kaleta, poseł PiS.
Postkomunista Włodzimierz Czarzasty skłóca Polskę z USA. W interesie Kremla
— napisał Janusz Kowalski, poseł PiS.
Czarzasty i rząd koalicji 13. grudnia. DYMISJA!
— ocenił sytuację Przemysław Czarnek, poseł PiS.
Stara miłość nie rdzewieje. Bo wiadomo, komu pomaga stary komuch Włodzimierz Czarzasty psując relacje z USA. Każdy, kto go popiera, sabotuje bezpieczeństwo Polski. Wybierajcie
— podkreślił Mateusz Morawiecki, poseł PiS, były premier.
