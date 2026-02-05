Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Anna Dalkowska podczas dyskusji na wczorajszym posiedzeniu KRS, złożyła wniosek o zatrzymanie na gorącym uczynku sędzi Beaty Najjar, prezes Sądu Okręgowego w Warszawie. Sędzia Dariusz Łubowski, który mówił wczoraj o represjach, jakich doświadcza po orzeczeniu ws. ENA posła Marcina Romanowskiego, zwracał uwagę, że Najjar znajduje się w stanie spoczynku. Mimo to, jak podkreśliła sędzia Dalkowska, wykonuje czynności administracyjne i urzędnicze.
Podczas wczorajszego posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa wszyscy zainteresowani mieli możliwość poznać skalę represji, jakich doświadczają sędziowie (w dodatku z wieloletnim doświadczeniem w orzekaniu), wydający decyzje nieodpowiadające obecnej władzy. A wszystko na przykładzie Dariusza Łubowskiego.
O co wnioskowała sędzia Dalkowska?
Podczas dyskusji po wypowiedzi sędziego Łubowskiego z ciekawym wnioskiem wystąpiła sędzia Anna Dalkowska.
Wnioskuję o zwrócenie się do Rzecznika Dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego, pana prok. Piotra Kowalika o wszczęcie czynności wyjaśniających w celu ustalenia roli pana prokuratora Dariusza Ślepokury i Piotra Woźniaka. Jak wynika z relacji pana sędziego Łubowskiego, kontakt nastąpił przed wydaniem orzeczenia w tej sprawie, miał dotyczyć orzeczenia w tej sprawie. Myślę, że trzeba ten wątek wyjaśnić. To jest pierwsza sprawa
— podkreśliła.
Druga: wnioskuję, zgodnie z art. 181 konstytucji, o złożenie przez Radę wniosku o zatrzymanie na gorącym uczynku pani sędzi Beaty Najjar, która wykonuje czynności administracyjne i orzecznicze, będąc sędzią w stanie spoczynku
— dodała Dalkowska.
Rada już składała wniosek o zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Niestety, nie wiemy, jakie są dalsze losy, więc składam taki wniosek. Przypominam, że zgodnie z artykułem 181 konstytucji sędzia korzysta z immunitetu, ale nie może być zatrzymany lub aresztowany z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa, jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. Taki wniosek składam. Proszę o rozważenie podjęcia uchwał
— powiedziała sędzia.
Składam również wniosek o lustrację referatu pani sędzi Najjar. Kolejny wniosek to wnoszę o przyjęcie odwołania pana Dariusza Łubowskiego jako odwołania złożonego w terminie i rozpoznanie go przez Radę. I już na zakończenie wypowiedzi wskazuję, że wystąpienia parlamentarzystów, którymi jesteśmy świadkami od wczoraj, są dobitnym przykładem nacisków na niezawisłego sędziego. Całkowicie niedopuszczalne jest komentowanie merytorycznego orzeczenia sędziego, które to orzeczenie jest orzeczeniem prawomocnym
— podkreśliła Anna Dalkowska.
X:@KRS_RP/Joanna Jaszczuk
