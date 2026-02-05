Bezczelna reakcja Czarzastego na zapowiedź ambasadora Rose'a! USA zerwały z nim kontakty. "Nie zmienię stanowiska"

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
autor: Fratria/screenshot wPolityce.pl/X
autor: Fratria/screenshot wPolityce.pl/X

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, były członek PZPR, postanowił zareagować na informację przekazaną przez ambasadora USA Toma Rose’a, że Stany Zjednoczone zdecydowały się zerwać z nim kontakty z uwagi na obelgi, które miotał pod adresem amerykańskiego prezydenta. Czarzasty skomentował już tę zapowiedź. Nie ma sobie nic do zarzucenia.

CZYTAJ TAKŻE: USA zrywają kontakty z Czarzastym za obrażanie prezydenta Trumpa! „Nie pozwolimy nikomu szkodzić stosunkom polsko-amerykańskim”

Z dniem dzisiejszym nie będziemy już utrzymywać kontaktów, ani komunikować się z Marszałkiem Sejmu Czarzastym, którego oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta Trumpa stały się poważną przeszkodą dla naszych doskonałych relacji z premierem Tuskiem i jego rządem. Nie pozwolimy nikomu szkodzić stosunkom polsko-amerykańskim ani okazywać braku szacunku prezydentowi Donaldowi Trumpowi, który tak wiele uczynił dla Polski i narodu polskiego

— napisał na platformie X Tom Rose, ambasador USA w Polsce.

Reakcja Czarzastego

Włodzimierz Czarzasty już odniósł sie do tej zapowiedzi. Na platformie X obstawał przy swoim zdaniu, zasłaniając się przy tym rzekomą obroną polskich żołnierzy.

Zgodnie ze swoimi wartościami stanąłem w obronie polskich żołnierzy walczących na misjach i nie poparłem kandydatury prezydenta Donalda Trumpa do pokojowej nagrody Nobla

— zaznaczył na platformie X Włodzimierz Czarzasty.

Niezmiennie szanuję USA jako kluczowego partnera Polski. Dlatego z ubolewaniem przyjmuję deklarację ambasadora Toma Rose’a, ale nie zmienię stanowiska w tych fundamentalnych dla Polek i Polaków sprawach

— dodał.

Później, proszony o szerszy komentarz w tej sprawie przez dziennikarzy w Sejmie, marszałek stwierdził, że powie „tylko jedno zdanie”.

Szacunek wymaga szacunku. Tyle mam w tej sprawie do powiedzenia

— powiedział Czarzasty.

Atak polityka Lewicy na prezydenta USA

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty 2 lutego poinformował, iż nie poprze wniosku o przyznanie Pokojowej Nagrody Nobla prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi. Podczas konferencji prasowej w Sejmie Czarzasty wyraził pogląd, że amerykański przywódca na to wyróżnienie nie zasługuje.

Czarzasty wskazywał na znaczenie dla Polski Unii Europejskiej, ONZ, WHO.

W tym tkwi nasze bezpieczeństwo, a prezydent Trump, moim zdaniem, destabilizuje sytuację w tych organizacjach, reprezentując politykę siły i przy użyciu siły prowadzi politykę transakcyjną. To łamanie polityki zasad, wartości, często łamanie prawa międzynarodowego

— stwierdził Czarzasty.

Polityka ceł, inna interpretacja historii na przykład dotycząca udziału polskich żołnierzy na misjach, instrumentalne traktowanie innych terytoriów, takich jak na przykład Grenlandia - to wszystko powoduje, że nie poprę wniosku o Nobla dla prezydenta Trumpa, bo na niego nie zasługuje

— ocenił marszałek Sejmu.

CZYTAJ TAKŻE: Czarzasty nie poprze wniosku o Nagrodę Nobla dla Trumpa. „Nie zasługuje”. Wyróżnienia dla prezydenta USA chce Kongres i Kneset

tkwl/X/PAP

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych