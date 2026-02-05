Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, były członek PZPR, postanowił zareagować na informację przekazaną przez ambasadora USA Toma Rose’a, że Stany Zjednoczone zdecydowały się zerwać z nim kontakty z uwagi na obelgi, które miotał pod adresem amerykańskiego prezydenta. Czarzasty skomentował już tę zapowiedź. Nie ma sobie nic do zarzucenia.
Z dniem dzisiejszym nie będziemy już utrzymywać kontaktów, ani komunikować się z Marszałkiem Sejmu Czarzastym, którego oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta Trumpa stały się poważną przeszkodą dla naszych doskonałych relacji z premierem Tuskiem i jego rządem. Nie pozwolimy nikomu szkodzić stosunkom polsko-amerykańskim ani okazywać braku szacunku prezydentowi Donaldowi Trumpowi, który tak wiele uczynił dla Polski i narodu polskiego
— napisał na platformie X Tom Rose, ambasador USA w Polsce.
Reakcja Czarzastego
Włodzimierz Czarzasty już odniósł sie do tej zapowiedzi. Na platformie X obstawał przy swoim zdaniu, zasłaniając się przy tym rzekomą obroną polskich żołnierzy.
Zgodnie ze swoimi wartościami stanąłem w obronie polskich żołnierzy walczących na misjach i nie poparłem kandydatury prezydenta Donalda Trumpa do pokojowej nagrody Nobla
— zaznaczył na platformie X Włodzimierz Czarzasty.
Niezmiennie szanuję USA jako kluczowego partnera Polski. Dlatego z ubolewaniem przyjmuję deklarację ambasadora Toma Rose’a, ale nie zmienię stanowiska w tych fundamentalnych dla Polek i Polaków sprawach
— dodał.
Później, proszony o szerszy komentarz w tej sprawie przez dziennikarzy w Sejmie, marszałek stwierdził, że powie „tylko jedno zdanie”.
Szacunek wymaga szacunku. Tyle mam w tej sprawie do powiedzenia
— powiedział Czarzasty.
Atak polityka Lewicy na prezydenta USA
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty 2 lutego poinformował, iż nie poprze wniosku o przyznanie Pokojowej Nagrody Nobla prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi. Podczas konferencji prasowej w Sejmie Czarzasty wyraził pogląd, że amerykański przywódca na to wyróżnienie nie zasługuje.
Czarzasty wskazywał na znaczenie dla Polski Unii Europejskiej, ONZ, WHO.
W tym tkwi nasze bezpieczeństwo, a prezydent Trump, moim zdaniem, destabilizuje sytuację w tych organizacjach, reprezentując politykę siły i przy użyciu siły prowadzi politykę transakcyjną. To łamanie polityki zasad, wartości, często łamanie prawa międzynarodowego
— stwierdził Czarzasty.
Polityka ceł, inna interpretacja historii na przykład dotycząca udziału polskich żołnierzy na misjach, instrumentalne traktowanie innych terytoriów, takich jak na przykład Grenlandia - to wszystko powoduje, że nie poprę wniosku o Nobla dla prezydenta Trumpa, bo na niego nie zasługuje
— ocenił marszałek Sejmu.
tkwl/X/PAP
