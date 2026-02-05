„Mamy do czynienia z kompletną destrukcją wymiaru sprawiedliwości. Niezależni sędziowie są wykluczani, są kierowani właśnie do wydziałów, gdzie nie mogą podejmować realnych decyzji. A decyzje podejmują sędziowie często wskazywani z palca” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Marcin Romanowski, poseł PiS, były wiceminister sprawiedliwości.
Na antenie Telewizji wPolsce24 Marcin Romanowski, poseł PiS, były wiceminister sprawiedliwości, nawiązał między innymi do sprawy ministra Zbigniewa Ziobry.
Ta sprawa pokazuje, że mamy do czynienia z ordynarną ustawką polityczną - postanowienia o areszcie dla ministra, wyroki już dawno zapadły w gabinetach polityków, czasami są nawet komunikowane przez Donalda Tuska na Twitterze, a nie po to Donald Tusk, Adam Bodnar i teraz Waldemar Żurek nielegalnie przejmowali warszawskie sądy, dokonywali czystek w wydziałach karnych właśnie warszawskich sądów, tam gdzie właśnie są prowadzone sprawy polityków, żeby teraz odpuszczać i ulegać sprawiedliwości. Dla nich to jest zwykła polityczna zemsta, wykluczanie przeciwników politycznych i to jest ich rzeczywisty cel
— powiedział Marcin Romanowski.
Sędziowie, którzy nie dają gwarancji, że będą orzekać tak jak chce Donald Tusk zostali wysłani do innych wydziałów i teraz sąd robi wszystko, odrzuca wszystkie zasadne wnioski obrony, ponieważ w tej sprawie, w innych wątkach tego typu działania były podejmowane jako szerszy skład po to, żeby przypodobać się Donaldowi Tuskowi i wydać postanowienie takie, jakie trzeba. A przypomnę, że w lipcu 2024 roku dokładnie w tym sądzie, gdzie teraz ma zapaść postanowienie o areszcie w stosunku do pana ministra Ziobro, wiceprezes tego sądu do spraw karnych złożył rezygnację, uzasadniając ją naciskami politycznymi ze strony Adama Bodnara. To jest sytuacja bezprecedensowa i myślę, że mówi dużo o katastrofie, o zniszczeniu polskiego wymiaru sprawiedliwości przez Donalda Tuska
— zaznaczył były wiceminister sprawiedliwości.
Naciski władzy wykonawczej na sądy
Wskazał także, że „pan sędzia Łubowski właśnie w tym postanowieniu z grudnia ubiegłego roku, kiedy uchylił Europejski Nakaz Aresztowania w stosunku do mnie, mówił dokładnie o naciskach władzy wykonawczej na sądy”.
W tej sprawie, ale możemy zakładać, że w innych sprawach o charakterze politycznym też mamy do czynienia z tego typu sytuacjami. Więc mamy do czynienia z kompletną destrukcją wymiaru sprawiedliwości. Niezależni sędziowie są wykluczani, są kierowani właśnie do wydziałów, gdzie nie mogą podejmować realnych decyzji. A decyzje podejmują sędziowie często wskazywani z palca
— podkreślił.
A to, co mówił sędzia Łubowski na wysłuchaniu w Krajowej Radzie Sądownictwa, było druzgocące. Sytuacje, kiedy mamy do czynienia z telefonami z prokuratury, żeby rozmawiać, jakie orzeczenia przeciwko mnie mają zapadać, żeby było dobrze Donaldowi Tuskowi, to już jest wyjątkowy skandal w tej sprawie, jak również w sprawie prześladowań, represji wobec sędziego Łubowskiego, którego spotkały ze względu na wydanie uchylenia ENA w stosunku do mnie. Złożyłem już dwa zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
— powiedział Marcin Romanowski.
Telewizja wPolsce24
