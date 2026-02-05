Organizacje związkowe działające w Południowym Koncernie Węglowym S.A. domagały się spotkania z ministrem energii Miłoszem Motyką. Powodem są alarmujące informacje o redukcji finansowania o ponad 53 procent, czego konsekwencją będzie likwidacja koncernu i tysięcy miejsc pracy. „10 lutego br. minister energii Miłosz Motyka spotka się z przedstawicielami związków z Polskiej Grupy Górniczej i z Południowego Koncernu Węglowego - podała śląsko-dąbrowska Solidarność”.
Organizacje związkowe działające w Południowym Koncernie Węglowym S.A. w związku z pozyskaniem bardzo niepokojącej informacji o redukcji finansowania Południowego Koncernu Węglowego S.A. w roku 2026 o ponad 53%, czego konsekwencją będzie likwidacja Południowego Koncernu Węglowego S.A., a co za tym idzie likwidacja tysięcy miejsc pracy żądają natychmiastowego spotkania z Panem Ministrem w terminie do 10 lutego 2026 roku, najlepiej w Katowicach
— poinformowano w liście do ministra energii Miłosza Motki, który otrzymał także portal wPolityce.pl.
Brak finansowania jest ewidentnym złamaniem zapisów Umowy Społecznej, w której to zapisano formę funkcjonowania poszczególnych podmiotów na osi czasu
— zaznaczono.
W przypadku braku reakcji na powyższe żądania podjęte zostaną działania przewidziane w ustawie o związkach zawodowych
— dodano.
Pod pismem podpisały się związki zawodowe, które działają w Południowym Koncernie Węglowym S.A.
Spotkanie się odbędzie
Ich żądanie przyniosło skutek.
Dostaliśmy zaproszenie na spotkanie, które odbędzie się 10 lutego w Warszawie w siedzibie resortu energii. Liderzy central związkowych z PGG spotykają się z ministrem przed południem, reprezentanci związków zawodowych z PKW - po południu
— poinformował szef górniczej Solidarności Bogusław Hutek.
Na mocy ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego spółki objęte tzw. Nowym Systemem Wsparcia otrzymują państwowe dotacje do redukcji zdolności wydobywczych. Zgodnie z zapisami ustawowymi spółki te to: PGG, PKW i Węglokoks Kraj (jedyna kopalnia tej spółki zakończyła wydobycie z końcem 2025 r.).
Śląsko-dąbrowska Solidarność przypomniała, że 2 lutego br. centrale związkowe z PGG wystąpiły do szefa resortu energii o pilne zorganizowanie spotkania w związku z informacjami, że pieniędzy na finansowanie tej spółki wystarczy na kilka miesięcy. Dzień później podobne wystąpienie do ministra wysłały organizacje związkowe z PKW, odwołując się do sygnałów o obcięciu finansowania tej spółki o ponad 50 proc.
Związkowcy przypominali, że brak zapewniania finansowania obu spółkom stanowiłby złamanie zapisów Umowy społecznej dotyczącej transformacji górnictwa węgla kamiennego.
Chcemy podczas spotkania usłyszeć, na czym stoimy, dlaczego PGG wciąż nie ma zagwarantowanego finansowania i jak resort zamierza ten problem rozwiązać. Od tego, jak spotkanie będzie przebiegać i co usłyszymy, zależą dalsze nasze kroki
— zaznaczył Hutek.
Jak wygląda sytuacja?
PGG jest największym producentem węgla energetycznego w Polsce i Unii Europejskiej, zatrudniającym ponad 35 tys. osób. Należy do niej siedem kopalń: ROW (w której skład wchodzą tzw. ruchy Chwałowice, Jankowice, Marcel, Rydułtowy), Ruda (Bielszowice i Halemba), Piast-Ziemowit (Piast i Ziemowit), Bolesław Śmiały, Sośnica, Staszic-Wujek (Murcki-Staszic i Wujek) oraz Mysłowice-Wesoła.
Południowy Koncern Węglowy skupia dawne aktywa wydobywcze Taurona działając na terenie woj. śląskiego i małopolskiego. Działalność PKW opiera się o trzy zakłady: Sobieski w Jaworznie, Janina w Libiążu i Brzeszcze w Brzeszczach.
Spółek węglowych objętych Nowym Systemem Wsparcia dotyczy umowa społeczna dla górnictwa węgla kamiennego z maja 2021 r., która reguluje m.in. zasady i tempo wygaszania kopalń węgla energetycznego w Polsce w perspektywie do 2049 r. Umowa nie zakłada konkretnych wielkości wydobycia, co zależy m.in. od sytuacji rynkowej. Określa natomiast warunki utrzymania kopalń oraz zatrudnienia w nich, co wiąże się z zapewnieniem pomocy publicznej.
Adrian Siwek/PAP/wPolityce.pl
