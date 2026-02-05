SONDAŻ

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, zwyciężyłaby Koalicja Obywatelska z wynikiem 32,3 proc. poparcia - wynika z sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski. Drugie miejsce w sondażu zajęło Prawo i Sprawiedliwość z 23,5 proc. poparcia, a trzecie Konfederacja z 11,2 proc.

Chęć wzięcia udziału w wyborach zadeklarowało 58,5 proc. respondentów. Wśród osób deklarujących udział w wyborach 32,3 proc. chce zagłosować na Koalicję Obywatelską. Z badania wynika, że KO odnotowała wzrost poparcia o 0,5 pkt. proc. względem poprzedniego badania.

Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość, z poparciem na poziomie 23,5 proc. PiS zanotowało tym samym spadek poparcia o 2,7 pkt. proc. względem poprzedniego sondażu. Trzecie miejsce należy do Konfederacji, na którą głos zamierza oddać 11,2 proc. respondentów. Tutaj także odnotowano spadek - o 2,8 pkt. proc.

Według sondażu, w Sejmie znalazłoby się pięć partii. Byliby to m.in. przedstawiciele Konfederacji Korony Polskiej. Partię wskazało 7,7 proc. ankietowanych, co oznacza wzrost poparcia o 0,6 pkt. proc. Z kolei poparcie dla Lewicy zadeklarowało 6,6 proc. badanych, co oznacza wzrost o 0,7 pkt. proc.

Partie pod progiem wyborczym

Kolejne trzy partie uwzględnione w badaniu znalazły się już pod progiem wyborczym. Najmniej zabrakło Polskiemu Stronnictwu Ludowemu, które osiągnęło wynik 4,9 proc. Wzrost poparcia wyniósł w tym przypadku 0,1 pkt. proc. Partia Razem może liczyć na 3,7 proc. głosów, co oznacza wzrost poparcia o 1 pkt. proc. Ostatnia w zestawieniu Polska 2050 może liczyć na 2,1 proc. głosów, co oznacza spadek o 0,2 pkt. proc. Z kolei 8 proc. spośród badanych nie wskazało swoich preferencji wyborczych. To o 2,8 pkt. proc. więcej wskazań, niż w poprzednim badaniu.

Opracowanie własne z wykorzystaniem narzędzi AI
Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zostało przeprowadzone w dniach 30.01-1.02 2026 r. metodą CATI & CAWI na reprezentatywnej grupie tysiąca osób.

