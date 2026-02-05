Premier Donald Tusk powiedział w Kijowie, że Polska jest gotowa przekazać Ukrainie polskie samoloty MIG w zamian za Ukraińskie drony. „Mówiliśmy o wzajemnej wymianie; mówimy tutaj o ukraińskich dronach” - dodał. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził, że strona ukraińska jest gotowa na taką wymianę.
Premier Tusk dziś rano spotkał się w stolicy Ukrainy z prezydentem Zełenskim. Na wspólnej konferencji prasowej ukraiński przywódca powiedział, że poinformował Tuska o stanie rozmów w Abu Zabi z udziałem USA, Ukrainy i Rosji na temat zakończenia wojny.
„Powinniśmy skończyć tę wojnę”
Zełenski powiedział, że rozmowy trwają i nie jest to rozmowa prosta, ale powinna być konstruktywna.
Powinniśmy skończyć tę wojnę i otrzymać pewne gwarancje bezpieczeństwa. Najważniejsze - Rosja nie powinna otrzymać żadnej nagrody za agresję, tak by nie chciała ponownie wznawiać tej agresji przeciwko Ukrainie, bądź przeciwko innym krajom. Dziękujemy Polsce bardzo za wsparcie w tym zakresie
— podkreślił ukraiński prezydent.
Dodał, że Kijów liczy na to, że Polska dalej będzie wspierała wszystkie sposoby wpływu na agresora.
Bardzo ważne, by kolejny pakiet sankcji europejskich był naprawdę mocny, by to motywowało Rosję, by zakończyć wojnę
— powiedział Zełenski.
Odbudowa Ukrainy i rosyjskie aktywa
Podkreślił, że rosyjskie aktywa powinny zostać przeznaczone na odbudowę Ukrainy po rosyjskiej agresji.
Już mamy dużą kwotę na odbudowę od Europy, ale powinniśmy też wykorzystać rosyjskie środki, liczymy bardzo na wsparcie od Polski
— dodał Zełenski.
Podziękował też Polsce za wsparcie, zarówno w ostatnich miesiącach, jak i na przestrzeni lat.
Dziękuję Polsce, dziękuję narodowi polskiemu za wsparcie dla Ukrainy, i teraz w okresie inwazji rosyjskiej, i przez te wszystkie lata od czasów odzyskania przez Ukrainę niepodległości
— powiedział.
Podziękował też polskiemu społeczeństwu za dostawę do Ukrainy sprzętu energetycznego, przede wszystkim generatorów prądu.
Zełenski powiedział też, że liczy na to, iż Ukraina będzie też uczestnikiem programu SAFE i będzie wspólnie z Polską produkowała drony i inne wojskowe wyposażenie oraz uzbrojenie.
Samoloty MIG za ukraińskie drony
Tusk przekazał na konferencji prasowej w Kijowie, że rozmawiał z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim m.in o tym, jak wspomóc Ukrainę, jeśli chodzi o ochronę jej nieba, o ochronę przed rosyjskimi nalotami.
Zaraz po powrocie do Polski będę po raz kolejny rozmawiał z moimi generałami, z ministrem obrony narodowej o tym, w jaki sposób najszybciej i najefektywniej pomóc Ukrainie w walce z powietrzną agresją rosyjską
— zapowiedział.
Dopytywany o szczegóły tego wsparcia powiedział, że „jeśli chodzi o (samoloty) MIG 29 (…) Polska jest gotowa w tej chwili (je) przekazać”.
Mówiliśmy tutaj o wzajemnej wymianie i Ukraina jest gotowa do tej wymiany. Mówimy tutaj o ukraińskich dronach
— podkreślił.
Prezydent Zełenski potwierdził, że strona ukraińska jest do niej gotowa oraz dodał, że Ukraina potrzebuje oprócz tego odpowiednich rakiet.
Polscy koledzy to wszystko odnotowali. Jeżeli jest możliwość, to i te rakiety gotowi jesteśmy wymienić na nasze współczesne drony
— stwierdził.
Staram się być zawsze serio i fair, więc ja dzisiaj nie odpowiem na pytanie zadane przez prezydenta Zalenskiego, czy w miejsce MIG-ów mogłyby wchodzić w rachubę innego typu sprzęt
— odpowiedział mu Tusk.
Choć jak dodał, „najpóźniej w poniedziałek, 9 lutego, da znać prezydentowi Załenskiemu, co jest możliwe”.
CZYTAJ TAKŻE: MiG-i dla Ukrainy? Prezydent Nawrocki: Nie miałem takiej informacji. Potwierdzałem to jeszcze w BBN. „Dojdziemy do porozumienia”
„Stanąć po stronie dobra i prawdy”
Na konferencji prasowej w Kijowie po spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim Tusk przekazał, że w momencie, kiedy zmierzał do Kijowa, Rosja zaatakowała Charków, uderzając w infrastrukturę krytyczną. Ocenił, że jest to dramatyczny symbol sytuacji w naszej części świata.
Wspierając Ukrainę w jej heroicznym oporze przeciwko bezsensownej rosyjskiej agresji, wspieramy wszystko to, co dobre, słuszne i prawdziwe w świecie. (…) Są ludzie i należą do nich Polacy, mój rząd, którzy dobrze rozumieją, że stanąć po stronie Ukrainy w tej wojnie, znaczy stanąć po stronie dobra i prawdy
— podkreślił.
Jak dodał, Polska nie musi nikogo zapewniać, że „pomoc Ukrainie to nie tylko oczywisty obowiązek moralny, ale także oczywisty wspólny interes, wspólne doświadczenie historyczne”.
Premier podziękował Polakom, którzy „zmobilizowali się na rzecz pomocy Ukrainie w tym dramatycznym okresie chłodu i ciemności spowodowanej atakami Rosji”. Jak dodał, polskie firmy i Polacy zmobilizowali się do „zbiórki narodowej na generatory”. Podkreślił tym samym, że Polska jest wciąż do dyspozycji w kwestii pomocy przy problemach energetycznych.
My naprawdę dobrze wiemy i dlatego tak bardzo czujemy to razem z wami, co znaczy przeżyć zimę, kiedy temperatura spada do -30 stopni, bez ogrzewania, prądu, bo barbarzyński agresor postanowił zaatakować ludność cywilną w najbardziej bolesny i dotkliwy sposób
— dodał.
Premier powiedział, że bez niepodległej Ukrainy „nie będzie sprawiedliwej, bezpiecznej Europy, bezpiecznej Polski”. Jego zdaniem działa to także w drugą stronę: „nie będzie suwerennej Ukrainy bez Polski, Europy, bez naszej przyjaźni, solidarności”.
Podpisanie listu intecyjnego
Premier Donald Tusk poinformował również po spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim o podpisaniu listu intencyjnego dotyczącego polsko-ukraińskiej współpracy w zakresie wspólnej produkcji amunicji i sprzętu wojskowego oraz rozwijania technologii obronnych.
Premier zaznaczył, że polsko-ukraińska współpraca musi przybierać coraz bardziej konkretny wymiar.
Podpisaliśmy wspólnie list intencyjny, który jest nie tylko intencją, ale tak naprawdę jest czymś więcej niż wstępem do praktycznej współpracy
— powiedział Tusk.
Podkreślił, że rozmowy na ten temat trwały od wielu miesięcy i włożono sporo wysiłku w to, by „idea wspólnej produkcji w zakładach zarówno w Polsce, jak i w Ukrainie, wspólnej produkcji uzbrojenia, amunicji, żeby stała się faktem, żeby znaleźć finansowanie, żeby znieść bariery, które uniemożliwiały czy utrudniały wymianę technologii”.
Ten list intencyjny już jest poparty pewnymi faktami. Będziemy pracowali nad tym także, by możliwie efektywnie dla wspólnego bezpieczeństwa mogły działać pieniądze z programu SAFE
— powiedział premier.
To co udaje nam się właśnie w tej chwili, drogi Wołodymyrze, to jest to, że za europejskie pieniądze, za polskie pieniądze, a także za ukraińskie pieniądze będziemy budowali - już budujemy - wspólne bezpieczeństwo. Wszyscy na tym skorzystamy
— dodał szef rządu, zwracając się do Zełenskiego.
„Dobry biznes dla obu krajów”
Podkreślił, że to nie tylko kwestia bezpieczeństwa Ukrainy i Polski, ale też w przyszłości dobry biznes dla obu krajów.
Tusk dziękował też Zełenskiemu za - jak zaznaczył - osobiste zaangażowanie prezydenta Ukrainy, które w ocenie premiera doprowadziło do „wielu pozytywnych zmian, jeśli chodzi o te historyczne relacje polsko-ukraińskie”.
Polski premier przypomniał o konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy, która odbędzie się w czerwcu w Gdańsku.
Myślę, że tak, jak sobie dzisiaj obiecaliśmy, w Gdańsku będziemy gotowi z takim pierwszym, dobrym, konkretnym raportem, co udaje się wspólnie zrobić
— oświadczył Tusk.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA. 1443. dzień wojny. Rozpoczął się drugi dzień rozmów pokojowych Ukraina-USA-Rosja w Abu Zabi. Tusk z wizytą w Kijowie
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/752414-tusk-jestesmy-gotowi-przekazac-samoloty-mig-za-ukrainskie-drony
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.