Poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński w dość osobliwy sposób opisał kondycję swojego ugrupowania i uczucia związane z jego symbolem. „Przeszliśmy wspólny rebranding, łącząc nasze środowiska. Nazywamy się Koalicja Obywatelska, mamy takie piękne serce. O, tu je całuję” - stwierdził w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim. Jak powiedział, tak zrobił i ucałował partyjny symbol w klapie marynarki, wpędzając dziennikarza w konsternację.
Od kilku lat partia Donalda Tuska używa jako symbolu biało-czerwonego serca, a po zmianie nazwy na Koalicję Obywatelską (i zarazem wchłonięciu innych tworzących ją partii, takich ja Nowoczesna), najwyraźniej używa tego symbolu tym chętniej.
Zembaczyński całuje serduszko
Na ile członkowie KO identyfikujący się z tym symbolem odczuwają miłość do Polski, a na ile do własnej partii? Dzisiejsze zachowanie posła Witolda Zembaczyńskiego podczas wywiadu dla RMF FM każe bardzo mocno się nad tym zastanowić.
Przeszliśmy wspólny rebranding, łącząc nasze środowiska. Nazywamy się Koalicja Obywatelska, mamy takie piękne serce
— opowiadał polityk słynący już od dawna z dość „niesztampowych” zachowań.
O, tu je całuję!
— powiedział, po czym z donośnym cmoknięciem ucałował symbol partyjny w klapie marynarki.
Zaszokował tym dziennikarza Tomasza Terlikowskiego
Naprawdę, naprawdę piękne…
— mówił z zachwytem Zembaczyński.
To jest taki wymóg teraz, że każdy poseł musi ucałować?
— pytał zdziwiony Terlikowski.
Nie, to moje osobiste uczucie
— oświadczył poseł KO.
Dopytywany, czy mówi o uczuciu do partii, Witold Zembaczyński odpowiedział:
Nie, do tego symbolu. Dlatego, że jest to nasz wspólny urobek.
Proszę zobaczyć, ile myśmy ludzi wprowadzili do polityki!
— mówił z zachwytem.
Podsumowanie
Poseł KO Witold Zembaczyński podczas wywiadu dla RMF FM ucałował symbol Koalicji Obywatelskiej – biało-czerwone serce – mówiąc o „osobistym uczuciu” do tego znaku jako efektu partyjnego rebrandingu. Jego zachowanie zaskoczyło prowadzącego i wywołało konsternację.
RMF24/Joanna Jaszczuk
