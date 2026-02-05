„Panie Ministrze Waldemar Żurek, Pana ustawa jest właściwie plagiatem rozwiązań przygotowanych przez pana poprzednika, którego już nie ma. Pana też, szybciej niż się Panu wydaje, nie będzie w Ministerstwie Sprawiedliwości i nie będzie tego bubla, który próbuje wykluczyć setki sędziów z możliwości kandydowania do KRS i zabetonować przywileje tym, którzy uznają się ‘za zupełnie nadzwyczajną kastę’” - napisał szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki, komentując ustawę „praworządnościową” lansowaną przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.
Panie Ministrze Zbigniew Bogucki, luty mija, a prezydenckiego projektu ustawy nadal nie ma. A chętnie bym ocenił jego wartość
— napisał w mediach społecznościowych Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości.
Jest za to rządowa ustawa. Uchwalona przez demokratyczną większość w Parlamencie. Ustawa, która ekspresowo zakończy ten kryzys. Zróbmy to! Dla Polek i Polaków, którzy obawiają się czy rozstrzygnięcia sądowe w ich sprawach będą prawnie ważne
— stwierdził, zaczepiając Boguckiego.
Sędziowie są nieusuwalni
Na wpis zareagował Zbigniew Bogucki.
Panie Ministrze Waldemar Żurek, Pana ustawa jest właściwie plagiatem rozwiązań przygotowanych przez pana poprzednika, którego już nie ma. Pana też, szybciej niż się Panu wydaje, nie będzie w Ministerstwie Sprawiedliwości i nie będzie tego bubla, który próbuje wykluczyć setki sędziów z możliwości kandydowania do KRS i zabetonować przywileje tym, którzy uznają się ,,za zupełnie nadzwyczajną kastę”
— podkreślił.
Za kryzys odpowiadają ludzie Pana pokroju, którzy dzielą sędziów, uznają orzeczenia tylko wtedy, kiedy są po ich myśli i brutalnie atakują niezawisłość sędziowską m. in. poprzez podważanie zasady wyrażonej w art. 180 ust. 1 Konstytucji. Niech Pan się nauczy trzech prostych słów: Sędziowie są nieusuwalni
— zauważył.
Chociaż być może zbyt dużo od Pana wymagam, kiedy 5. lutego pisze Pan, że luty mija. Dostał Pan czas i szansę żeby się wykazać, ale tym razem sam Pan się rozjechał. Teraz najpierw trzeba posprzątać buble, które Pan wyprodukował, krytykowane przez RPO, SN, KRS, NSA, Helsińską Fundację Praw Człowieka i każdego przyzwoitego prawnika i wówczas zobaczy Pan jak tworzy się dobre prawo
— podkreślił.
PS. To żałosne, kiedy ktoś kto nie potrafi zapewnić z Funduszu Sprawiedliwości na czas pomocy pokrzywdzonym przestępstwami i jest w ekipie, która ponad dwa lata temu okłamała Polaków, że zrealizuje 100 konkretów w 100 dni próbuje rozliczać z czasu
— podsumował Bogucki.
Ustawa praworządnościowa
Przypominamy, że głónym celem tzw. ustawy praworządnościowej jest pozbawienie możliwości wykonywania zawodu sędziego osób legalnie powoływanych na to stanowisko przez prezydenta RP od 2018 roku.
Przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka w trakcie debaty podkreślała, że przepisy te są wewnętrznie sprzeczne i ich wprowadzenie wywoła niebywały chaos w sądownictwie.
