USA zrywają kontakty z Czarzastym za obrażanie prezydenta Trumpa! "Nie pozwolimy nikomu szkodzić stosunkom polsko-amerykańskim"

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Marszałek Sejmu i były członek PZPR Włodzimierz Czarzasty w ostatnim czasie atakuje prezydenta Karola Nawrockiego, ale też prezydenta USA Donalda Trumpa. Okazuje się, że amerykańska administracja uznała, że miarka się przebrała. Od dziś Amerykanie zerwali kontakty z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym!

Z dniem dzisiejszym nie będziemy już utrzymywać kontaktów, ani komunikować się z Marszałkiem Sejmu Czarzastym, którego oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta Trumpa stały się poważną przeszkodą dla naszych doskonałych relacji z premierem Tuskiem i jego rządem

— napisał na platformie X Tom Rose, ambasador USA w Polsce.

Nie pozwolimy nikomu szkodzić stosunkom polsko-amerykańskim ani okazywać braku szacunku prezydentowi Donaldowi Trumpowi, który tak wiele uczynił dla Polski i narodu polskiego

— dodał.

Atak Czarzastego na prezydenta USA

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty 2 lutego poinformował, iż nie poprze wniosku o przyznanie Pokojowej Nagrody Nobla prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi. Podczas konferencji prasowej w Sejmie Czarzasty wyraził pogląd, że amerykański przywódca na to wyróżnienie nie zasługuje.

Czarzasty wskazywał na znaczenie dla Polski Unii Europejskiej, ONZ, WHO.

W tym tkwi nasze bezpieczeństwo, a prezydent Trump, moim zdaniem, destabilizuje sytuację w tych organizacjach, reprezentując politykę siły i przy użyciu siły prowadzi politykę transakcyjną. To łamanie polityki zasad, wartości, często łamanie prawa międzynarodowego

— stwierdził Czarzasty.

Polityka ceł, inna interpretacja historii na przykład dotycząca udziału polskich żołnierzy na misjach, instrumentalne taktowanie innych terytoriów, takich jak na przykład Grenlandia - to wszystko powoduje, że nie poprę wniosku o Nobla dla prezydenta Trumpa, bo na niego nie zasługuje

— ocenił marszałek Sejmu.

tkwl/X/PAP

