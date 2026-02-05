„Pani Nowacka ma za zadanie zniszczenie szkoły polskiej po to, żeby zniszczyć naród polski - od szkoły trzeba zacząć. Dzisiaj ta wojna o polskość przetacza się przez szkoły i pani Nowacka nie ma żadnego szacunku do Polaków, do polskich rodziców” - powiedziała w programie „Kontra” Tadeusza Płużańskiego na antenie Telewizji wPolsce24, Barbara Nowak, radna Sejmiku Województwa Małopolskiego, b. małopolska kurator oświaty, b. dyrektor szkoły, nauczycielka historii.
„Nowacka nie ma żadnego szacunku”
Jak wskazała Barbara Nowak, „edukacja według pani Nowackiej to jest demoralizacja młodych ludzi”.
To też trzeba bardzo prosto mówić. Pani Nowacka ma za zadanie zniszczenie szkoły polskiej po to, żeby zniszczyć naród polski - od szkoły trzeba zacząć. Dzisiaj ta wojna o polskość przetacza się przez szkoły i pani Nowacka nie ma żadnego szacunku do Polaków, do polskich rodziców…
